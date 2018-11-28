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    Валерия получила почетный орден из рук Владимира Путина

    28.11.2018
    27 ноября президент нашей страны наградил Валерию почетной наградой — орденом Дружбы. Владимир Путин отметил вклад певицы в развитие отечественной культуры и искусства. 

    50-летняя Валерия уже много лет не сходит со звездного Олимпа. Певица регулярно выпускает хиты и собирает полные залы по всей стране. 27 ноября знаменитость поделилась радостной новостью в своем Инстаграме — Владимир Путин наградил ее орденом Дружбы народов.

    Своими впечатлениями исполнительница поделилась с изданием «СтарХит»: «День незабываемый. Только сейчас стало отпускать. Целая гамма чувств. Даже не предполагала, что буду так волноваться. Ведь не каждый день получаешь такую высокую награду из рук президента. В зале было много других артистов, которым также вручили ордена и звания. Я счастливый человек, который занимается любимым делом более 25 лет. Музыка обладает невероятной силой, объединяет людей, она — вне политики. И самая большая награда для меня — выходить к своему зрителю. Орден буду хранить дома в специальном ящике для трофеев».

    Во время торжественной церемонии певицу поддерживал ее муж Иосиф Пригожин, который, как сам признался «СтарХиту», «во время вручения так волновался, что лысина покрылась испариной». Продюсер отметил, что очень гордится своей супругой и считает, что она достойна всех существующих наград. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media, TASS
    Теги:

    Певица Валерия, Иосиф Пригожин, Леонид Агутин, Владимир Путин

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