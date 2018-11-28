В 2015-м Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова. Пара воспитывает двух дочерей — 9-летнюю Марию (от первого брака телеведущей) и Теону, которой 22 декабря исполнится три года.
Телеведущая довольно часто делится с подписчиками в Инстаграме семейными фото и фактами из личной жизни, однако на днях все равно решила ответить на вопросы своих фанатов. Ксения, например, рассказала о своих пристрастиях в кино, о планах на Новый год и о том, что пока не планирует рожать третьего ребенка.
Кроме того, знаменитость призналась в теплых чувствах к своей свекрови, Юлии Омаровой. «Конечно, очень люблю свою свекровь!» — написала Бородина.
Большинство поклонников получили ответы на свои вопросы и понадеялись, что Ксения и дальше будет делиться с ними интересной информацией о себе и своей семье. В одном из недавних интервью звезда рассказала о развитии своей младшей дочери Теи — для тренировки памяти девочка заучивает большие тексты.
Ксения Бородина призналась в любви своей свекрови
В 2015-м Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова. Пара воспитывает двух дочерей — 9-летнюю Марию (от первого брака телеведущей) и Теону, которой 22 декабря исполнится три года.
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