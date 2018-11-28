Ксения Бородина призналась в любви своей свекрови

Ксения Бородина часто делится с подписчиками в Инстаграме подробностями своей семейной жизни. Недавно телеведущая ответила на вопросы поклонников и рассказала о том, как относится к маме своего мужа.

1 2 3 4 5 6 Ксения Бородина призналась в теплых чувствах к своей свекрови

В 2015-м Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова. Пара воспитывает двух дочерей — 9-летнюю Марию (от первого брака телеведущей) и Теону, которой 22 декабря исполнится три года.



Телеведущая довольно часто делится с подписчиками в Инстаграме семейными фото и фактами из личной жизни, однако на днях все равно решила ответить на вопросы своих фанатов. Ксения, например, рассказала о своих пристрастиях в кино, о планах на Новый год и о том, что пока не планирует рожать третьего ребенка.



Кроме того, знаменитость призналась в теплых чувствах к своей свекрови, Юлии Омаровой. «Конечно, очень люблю свою свекровь!» — написала Бородина.



Большинство поклонников получили ответы на свои вопросы и понадеялись, что Ксения и дальше будет делиться с ними интересной информацией о себе и своей семье. В одном из недавних интервью звезда рассказала о развитии своей младшей дочери Теи — для тренировки памяти девочка заучивает большие тексты.

