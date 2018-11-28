Этери Тутберидзе ответила на вопрос о неудачно выступившей Евгении Медведевой

В начале мая стало известно о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прекращает сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы. «Это был мой выбор. Самый тяжелый в моей жизни. Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моем будущем, я хочу двигаться только вперед», — рассказывала фигуристка.
Сейчас Евгения живет в Торонто и тренируется у канадца Брайана Орсера. Однако это не помогло спортсменке удачно выступить на недавнем этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции. Медведева заняла лишь четвертое место и не смогла выйти в финал впервые за свою взрослую карьеру. Многие посчитали, что в провале Евгении виноват ее новый тренер.
Бывшая наставница Медведевой сначала отказывалась отвечать, а потом резко заявила: «Возможно потому, что она двукратная чемпионка мира?», имея в виду, что после одной ошибки так просто списать былые заслуги Евгении нельзя, сообщает портал Dni.ru со ссылкой на Life.ru.