Этери Тутберидзе ответила на вопрос о неудачно выступившей Евгении Медведевой

Несмотря на то, что 19-летняя Евгения Медведева еще в мае переехала в Канаду, чтобы тренироваться у Брайана Орсера, многие до сих пор продолжают обращаться за комментариями по поводу катания фигуристки к ее бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

1 2 3 4 5 6 7 Евгения Медведева впервые не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию

В начале мая стало известно о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прекращает сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы. «Это был мой выбор. Самый тяжелый в моей жизни. Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моем будущем, я хочу двигаться только вперед», — рассказывала фигуристка.

Сейчас Евгения живет в Торонто и тренируется у канадца Брайана Орсера. Однако это не помогло спортсменке удачно выступить на недавнем этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции. Медведева заняла лишь четвертое место и не смогла выйти в финал впервые за свою взрослую карьеру. Многие посчитали, что в провале Евгении виноват ее новый тренер.

Журналисты обратились к Тутберидзе с вопросом, почему юная фигуристка привлекает к себе так много внимания даже после неудачного выступления.

Бывшая наставница Медведевой сначала отказывалась отвечать, а потом резко заявила: «Возможно потому, что она двукратная чемпионка мира?», имея в виду, что после одной ошибки так просто списать былые заслуги Евгении нельзя, сообщает портал Dni.ru со ссылкой на Life.ru.