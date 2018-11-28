Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Этери Тутберидзе ответила на вопрос о неудачно выступившей Евгении Медведевой

    28.11.2018
    Несмотря на то, что 19-летняя Евгения Медведева еще в мае переехала в Канаду, чтобы тренироваться у Брайана Орсера, многие до сих пор продолжают обращаться за комментариями по поводу катания фигуристки к ее бывшей наставнице Этери Тутберидзе.
    • Евгения Медведева
      1 2 3 4 5 6 7
      Евгения Медведева впервые не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию
      Смотреть галерею

    В начале мая стало известно о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прекращает сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы. «Это был мой выбор. Самый тяжелый в моей жизни. Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моем будущем, я хочу двигаться только вперед», — рассказывала фигуристка.

    Сейчас Евгения живет в Торонто и тренируется у канадца Брайана Орсера. Однако это не помогло спортсменке удачно выступить на недавнем этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции. Медведева заняла лишь четвертое место и не смогла выйти в финал впервые за свою взрослую карьеру. Многие посчитали, что в провале Евгении виноват ее новый тренер.

    Журналисты обратились к Тутберидзе с вопросом, почему юная фигуристка привлекает к себе так много внимания даже после неудачного выступления.

    Бывшая наставница Медведевой сначала отказывалась отвечать, а потом резко заявила: «Возможно потому, что она двукратная чемпионка мира?», имея в виду, что после одной ошибки так просто списать былые заслуги Евгении нельзя, сообщает портал Dni.ru со ссылкой на Life.ru. 

    Перейти к обсуждению 6
    Загрузка...


    Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images, East News, Валерий Шарифулин/ТАСС
    Теги:

    Евгения Медведева, Этери Тутберидзе, Алина Загитова

    Реклама

    Комментарии (6) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • да оставьте уже эту троицу в покое.

    • Да никто не умаляет ее былых заслуг, но блин...в мире много других достойных фигуристов намного более интересных и перспективных чем Медведева, так что хватит уже с ней носиться как с писаной торбой)) Только и слышно, Медведева то, Медведева сё(( Зато ни слова о других фигуристках, как будто их и не существует) Видимо просто все привыкли что она лучшая и по инерции продолжают восхвалять, хотя все заслуги в прошлом уже, ничего, с Липницкой тоже так же носились, а теперь ее не видно - не слышно, и с Медведевой будет также...

    • Тутберидзе молодец, Кто хочет заниматься вообще и в т.ч. заниматься с ней - она с ними и работает. Какое ей дело до остальных?

    • Гость

      Да никто не умаляет ее былых заслуг, но блин...в мире много других достойных фигуристов намного более интересных и перспективных чем Медведева, так что хватит уже с ней носиться как с писаной торбой)) Только и слышно, Медведева то, Медведева сё(( Зато ни слова о других фигуристках, как будто их и не существует) Видимо просто все привыкли что она лучшая и по инерции продолжают восхвалять, хотя все заслуги в прошлом уже, ничего, с Липницкой тоже так же носились, а теперь ее не видно - не слышно, и с Медведевой будет также...

      А мне нравится Медведева. Она замечательная фигуристка. И пока она будет выступать, буду за нее болеть и следить за ее выступлениями, а не за кем-то другим, они мне неинтересны. И ваше субъективное мнение не указ. С кем хочу, с тем и ношусь, не ваше дело.

    • Гость

      Да никто не умаляет ее былых заслуг, но блин...в мире много других достойных фигуристов намного более интересных и перспективных чем Медведева, так что хватит уже с ней носиться как с писаной торбой)) Только и слышно, Медведева то, Медведева сё(( Зато ни слова о других фигуристках, как будто их и не существует) Видимо просто все привыкли что она лучшая и по инерции продолжают восхвалять, хотя все заслуги в прошлом уже, ничего, с Липницкой тоже так же носились, а теперь ее не видно - не слышно, и с Медведевой будет также...

      Липницкая и Медведева - это не одно и то же. Медведева реально пахала долгие годы, а потом ее слили в один момент. Липницкую всё-таки пытались вытянуть. Когда ты выигрываешь ВСЁ и тебя сливают, неудивительно, что ее сейчас колбасит.

    • Конечно, такре давоение, она психологически не справилась, жаль... Но мне кажется, что Орсер с ней не справляется. Плохая программа, неудачная хореография, всё на "троечку". Как ни смешно, но может бвть ей опять сменить тренера? Выбрать отечественного специалиста, который бы смог вернуть ей спортивную форму и сделать всё со вкусом. Медведева под руководством Орсера очень скучна...

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.