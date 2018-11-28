Ольга Бузова заставила Ксению Бородину признаться в том, что она любит слушать ее последний альбом

Давние приятельницы и коллеги по шоу «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина снова оказались в одной гримерке. Воспользовавшись случаем, певица настойчиво попросила телеведущую рассказать о своих любимых песнях из ее последнего сборника «Принимай меня».

1 2 3 4 5 6 Ольга Бузова попросила Ксению Бородину сказать о том, что она любит ее песни



Ольга Бузова и Ксения Бородина — коллеги-телеведущие по проекту «Дом-2» — снова встретились на съемочной площадке. Об этом нам стало известно из инстаграм-историй певицы. Ольга решила спросить Ксению о том, любит ли та слушать песни из ее нового альбома. Более того, девушка активно подсказывала подруге, какие именно композиции ей особенно запомнились.



«Рассказывай, какие песни тебе больше всего нравятся. Из моего альбома», — спросила Бузова. «А, я думала не из твоего. Напомни, как она? ''Принимай меня'' — мой фаворит», — ответила Бородина с помощью самой исполнительницы. «И ''Губы''!» — снова поработала суфлером Ольга.



Как оказалось, знаменитости сидели в гримерке в ожидании начала съемок. По всей видимости, чтобы как-то заполнить свободное время, Бузова решила поинтересоваться у коллеги, как та относится к ее творчеству.

