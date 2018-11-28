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    Ольга Бузова заставила Ксению Бородину признаться в том, что она любит слушать ее последний альбом

    28.11.2018
    Давние приятельницы и коллеги по шоу «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина снова оказались в одной гримерке. Воспользовавшись случаем, певица настойчиво попросила телеведущую рассказать о своих любимых песнях из ее последнего сборника «Принимай меня». 
    • Ольга Бузова, Ксения Бородина
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      Ольга Бузова попросила Ксению Бородину сказать о том, что она любит ее песни
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    Ольга Бузова и Ксения Бородина — коллеги-телеведущие по проекту «Дом-2» — снова встретились на съемочной площадке. Об этом нам стало известно из инстаграм-историй певицы. Ольга решила спросить Ксению о том, любит ли та слушать песни из ее нового альбома. Более того, девушка активно подсказывала подруге, какие именно композиции ей особенно запомнились.

    «Рассказывай, какие песни тебе больше всего нравятся. Из моего альбома», — спросила Бузова. «А, я думала не из твоего. Напомни, как она? ''Принимай меня'' — мой фаворит», — ответила Бородина с помощью самой исполнительницы. «И ''Губы''!» — снова поработала суфлером Ольга.

    Как оказалось, знаменитости сидели в гримерке в ожидании начала съемок. По всей видимости, чтобы как-то заполнить свободное время, Бузова решила поинтересоваться у коллеги, как та относится к ее творчеству.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Ольга Бузова, Ксения Бородина

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Гость

      Контракт? Первый раз слышу, про такой интересный контракт, где имя матери открыто, а имя отца скрывается. Кто-то просто очень заврался, вот это вернее.

      А почему нет? Может быть отец - известный человек или состоятельный, но женатый. Возможно когда она забеременела , было поставленно условие - он помогает финансово, принимает участие в воспитании, но при этом она не разглашает сведения о нем.

    • Гость

      А почему нет? Может быть отец - известный человек или состоятельный, но женатый. Возможно когда она забеременела , было поставленно условие - он помогает финансово, принимает участие в воспитании, но при этом она не разглашает сведения о нем.

      Вы серьезно думаете, что какой-то юрист согласился бы визировать подобный скандальный контракт? Это ведь бомба замедленного действия, репутацию можно угробить в дым просто мигом. Да и даже если бы и был такой контракт в реальности, то в таком случае она бы просто молчала как рыба, родила бы по-тихому, чтобы живот на последних сроках никто не видел, раз огласка отцу не нужна. А она с пузом в клипе снималась. Потом вся эта шумиха с Линдеманном. Из каждого утюга лезла. Де нет, в эти глупости про контракт разве что уж совсем наивный человек способен поверить.

    • Хм... странно. Вроде я заходила в тему про Бузову с Бородиной, а тут опять Лобода с ее тайнами мадридского двора почему-то...

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