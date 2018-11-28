27 ноября стало известно, что главой генштаба вооруженных сил Словении была назначена генерал-майор Аленка Эрменц. Впервые в истории стран-участниц НАТО такую должность заняла женщина.

1 2 3 4 5 6 Главой вооруженных сил Словении стала Аленка Эрменц

Во вторник правительство Словении опубликовало заявление, в котором было сказано, что генерал-майор Алан Гедер освобождается от должности главы генштаба вооруженных сил Словении, а его место займет Аленка Эрменц. Как выяснили журналисты BBC, женщина впервые возглавила национальную армию страны-члена НАТО за всю историю. Представителям прессы удалось выяснить немного об Эрменц.

Она начала свою службу в вооруженных силах в 1991 году и имеет степень бакалавра общественных наук университета в Любляне.

В 2009-м Аленка успешно окончила Королевский колледж военных наук в Лондоне, а спустя еще 9 лет она получила звание генерал-майора. До недавнего времени Эрменц была заместителем начальника генштаба.



К слову, президент страны Борут Пахор уже прокомментировал эту новость и выразил огромную надежду, что работа Аленки в скором времени даст свои плоды, а эффективность армии Словении, в которой служат 7500 солдат, значительно повысится.