Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Женщина впервые возглавила национальную армию страны-члена НАТО

    28.11.2018
    27 ноября стало известно, что главой генштаба вооруженных сил Словении была назначена генерал-майор Аленка Эрменц. Впервые в истории стран-участниц НАТО такую должность заняла женщина. 

    Во вторник правительство Словении опубликовало заявление, в котором было сказано, что генерал-майор Алан Гедер освобождается от должности главы генштаба вооруженных сил Словении, а его место займет Аленка Эрменц. Как выяснили журналисты BBC, женщина впервые возглавила национальную армию страны-члена НАТО за всю историю. Представителям прессы удалось выяснить немного об Эрменц. 

    Она начала свою службу в вооруженных силах в 1991 году и имеет степень бакалавра общественных наук университета в Любляне.

    В 2009-м Аленка успешно окончила Королевский колледж военных наук в Лондоне, а спустя еще 9 лет она получила звание генерал-майора. До недавнего времени Эрменц была заместителем начальника генштаба. 

    К слову, президент страны Борут Пахор уже прокомментировал эту новость и выразил огромную надежду, что работа Аленки в скором времени даст свои плоды, а эффективность армии Словении, в которой служат 7500 солдат, значительно повысится. 

    Перейти к обсуждению 4


    Текст: Вероника Пыльнова Фото: TASS

    Реклама

    Комментарии (4) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Ну хорошо. Я очень за нее рада.

    • Терпеть этого безрукова не могу. Неприятный и внешне и играет противно! Как Ирина могла такого секси-шмекси Ливанова променять на этого "никакого" безрукова???!!!

    • На мужчину похожа.

    • Гость

      Терпеть этого безрукова не могу. Неприятный и внешне и играет противно! Как Ирина могла такого секси-шмекси Ливанова променять на этого "никакого" безрукова???!!!

      )))))

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.