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    Ивлеева узнала о своей предполагаемой внематочной беременности и сделала заявление

    28.11.2018
    Не так давно в Сети появились слухи о том, что Настя Ивлеева оказалась в больнице из-за внематочной беременности. На днях популярных блогер решила расставить все точки над i.
    • Настя Ивлеева
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      Настя Ивлеева посмеялась над новостью о своей внематочной беременности
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    Судя по всему, Настя Ивлеева активно следит за тем, что о ней пишут в прессе. На днях в инстаграм-историях девушки появился скрин публикации, в котором сказано, что она оказалась в больнице из-за внематочной беременности, а Элджей якобы даже не попытался навестить ее в этот непростой период. «Человек, который пишет подобное, а ты в курсе, что у тебя рак мозга?» — подписала скрин Настя. 

    Немного позднее Ивлеева опубликовала ролик из своего нового офиса, где сейчас, судя по всему, завершается ремонт. 

    «Отхожу от внематочной беременности, сидя на своем троне», — со смехом заявила телеведущая. В следующих инстаграм-историях Настя дала понять, что вовсе не находится в больнице в предсмертном состоянии, которое ей поспешно приписали журналисты. Кроме того, Ивлеева вовсе не беременна. В комментариях к одной из своих публикаций телеведущая намекнула, что вовсе не была в больнице. 

    Поклонники счастливы, что здоровью и отношениям Насти ничего не угрожает. Кроме того, многие фолловеры интересуются, как на странную новость о предполагаемой внематочной беременности отреагировал Элджей.

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

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