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    Принц Гарри считает, что его брат Уильям недостаточно тепло принял Меган Маркл в семью

    28.11.2018
    Пока поклонники британской королевской семьи пытаются разобраться, кто и почему собирается переезжать из Кенсингтонского дворца, становятся известны новые подробности отношений между герцогами и герцогинями Сассекскими и Кембриджскими. Теперь мы знаем, что принц Гарри не был доволен тем, как Уильям общался с Меган Маркл, когда она еще была его невестой.
    • Принц Гарри, Принц Уильям
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      Принц Гарри не был доволен тем, как его брат Уильям одно время относился к Меган Маркл
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    Недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри вскоре переедут из Кенсингтонского дворца, где сейчас живут вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Причина такой перемены не в испортившихся отношения, как думали многие, а в том, что герцог и герцогиня Сассекские хотят растить своего будущего малыша подальше от посторонних глаз. Тем не менее, как оказалось, принц Уильям и жена его брата Меган не всегда хорошо ладили друг с другом.

    Инсайдер рассказал, что в то время, когда Гарри и Меган были помолвлены, принц Уильям не делал достаточно, чтобы невеста брата почувствовала себя частью семьи. «Гарри чувствовал, что Уильям не собирается ''расстелить красную ковровую дорожку'' перед Меган, и сказал ему об этом», — поделился источник, близкий к британской королевской семье, с изданием Vanity Fair.

    Как сообщается, в разрешении этой ситуации помог принц Чарльз, который попросил своего старшего сына Уильяма сделать шаг навстречу будущей жене брата и позволить ей по-настоящему почувствовать себя членом семьи.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
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    Принц Гарри, Меган Маркл, Принц Уильям, Принц Чарльз

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