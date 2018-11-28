Принц Гарри считает, что его брат Уильям недостаточно тепло принял Меган Маркл в семью

Пока поклонники британской королевской семьи пытаются разобраться, кто и почему собирается переезжать из Кенсингтонского дворца, становятся известны новые подробности отношений между герцогами и герцогинями Сассекскими и Кембриджскими. Теперь мы знаем, что принц Гарри не был доволен тем, как Уильям общался с Меган Маркл, когда она еще была его невестой.

1 2 3 4 5 6 Принц Гарри не был доволен тем, как его брат Уильям одно время относился к Меган Маркл

Недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри вскоре переедут из Кенсингтонского дворца, где сейчас живут вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Причина такой перемены не в испортившихся отношения, как думали многие, а в том, что герцог и герцогиня Сассекские хотят растить своего будущего малыша подальше от посторонних глаз. Тем не менее, как оказалось, принц Уильям и жена его брата Меган не всегда хорошо ладили друг с другом.



Инсайдер рассказал, что в то время, когда Гарри и Меган были помолвлены, принц Уильям не делал достаточно, чтобы невеста брата почувствовала себя частью семьи. «Гарри чувствовал, что Уильям не собирается ''расстелить красную ковровую дорожку'' перед Меган, и сказал ему об этом», — поделился источник, близкий к британской королевской семье, с изданием Vanity Fair.



Как сообщается, в разрешении этой ситуации помог принц Чарльз, который попросил своего старшего сына Уильяма сделать шаг навстречу будущей жене брата и позволить ей по-настоящему почувствовать себя членом семьи.

