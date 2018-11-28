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    Дженнифер Энистон лечилась у психотерапевта, чтобы пережить разрыв с Джастином Теру

    28.11.2018
    Расставание Дженнифер Энистон и Джастина Теру стало одним из самых громких в 2018 году. Сейчас актриса уже полностью оправилась от разрыва, но, как недавно узнали журналисты, поначалу для нее это было очень трудно. 

    В феврале 2018 года Дженнифер Энистон и Джастин Теру официально объявили о своем расставании. Ни актриса, ни ее возлюбленный не стали называть настоящих причин, из-за которых их 6-летние отношения завершились. Вскоре после этого Джастина начали регулярно замечать в компании самых разных девушек, а вот Дженнифер практически все время проводила с друзьями. Поговаривали, что Энистон намерена была вернуться к Брэду Питту, но этого так и не случилось. 

    В одном из интервью актриса уверяла, что довольно легко пережила разрыв. Однако на днях журналисты DailyMail узнали, что в действительности ей пришлось лечиться у психотерапевта. Причем это, судя по всему, заняло довольно много времени. 

    Как уверяет инсайдер, терапия была необходима Энистон, чтобы верно расставить приоритеты и начать в первую очередь заботиться о себе.

    Поклонники считают, что Дженнифер верно поступила, обратившись к специалисту. По их мнению, актрисе нужно не только пережить разрыв, но и понять, почему все ее отношения заканчиваются расставанием

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Джастин Теру, Дженнифер Энистон

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Блин. Хочу в следующей жизни стать психотерапевтом в Голливуде. Без куска хлеба с черной икрой точно не останешься.

    • Ну они всегда к психотерапевтам ходят. Оно может и правильно. Выговорился, тебе "направили" мысли в правильное русло и живешь дальше спокойно. А не изводишь себя рыданиями и угнетенным состоянием пару лет.

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