Дженнифер Энистон лечилась у психотерапевта, чтобы пережить разрыв с Джастином Теру

Расставание Дженнифер Энистон и Джастина Теру стало одним из самых громких в 2018 году. Сейчас актриса уже полностью оправилась от разрыва, но, как недавно узнали журналисты, поначалу для нее это было очень трудно.

1 2 3 ... 8 Дженнифер Энистон очень трудно дался разрыв с Джастином Теру

В феврале 2018 года Дженнифер Энистон и Джастин Теру официально объявили о своем расставании. Ни актриса, ни ее возлюбленный не стали называть настоящих причин, из-за которых их 6-летние отношения завершились. Вскоре после этого Джастина начали регулярно замечать в компании самых разных девушек, а вот Дженнифер практически все время проводила с друзьями. Поговаривали, что Энистон намерена была вернуться к Брэду Питту, но этого так и не случилось.



В одном из интервью актриса уверяла, что довольно легко пережила разрыв. Однако на днях журналисты DailyMail узнали, что в действительности ей пришлось лечиться у психотерапевта. Причем это, судя по всему, заняло довольно много времени.

Как уверяет инсайдер, терапия была необходима Энистон, чтобы верно расставить приоритеты и начать в первую очередь заботиться о себе.

Поклонники считают, что Дженнифер верно поступила, обратившись к специалисту. По их мнению, актрисе нужно не только пережить разрыв, но и понять, почему все ее отношения заканчиваются расставанием.