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    55-летняя Бригитта Нильсен рассказала, как воспитывает 5-месячную дочь, которую родила сама

    28.11.2018
    Бывшая жена Сильвестра Сталлоне Бригитта Нильсен забеременела в 54 года и родила дочь. На днях женщина дала журналистам интервью, в котором призналась, что сейчас воспитывать малышку ей проще, чем в более молодом возрасте. 

    Новость о том, что бывшая жена Сильвестра Сталлоне решила самостоятельно родить ребенка в 54-летнем возрасте поразила многих. Вопреки всем увещеваниям и опасениям врачей Бригитта Нильсен родила здоровую девочку, которую назвала Фридой. К слову, от предыдущих браков у женщины есть четверо взрослых сыновей. В новом интервью газете USA Today Нильсен призналась, что сейчас чувствует себя более уверенной, чем когда воспитывала первого сына. 

    «Своего первенца я родила в 20 лет и совершенно не знала, что и как правильно делать!» — вспомнила Бригитта. 

    «Люди, конечно, мне не верят, но я совершенно точно уверена, что сейчас для меня растить малышку намного проще», — заявила Нильсен, подчеркнув, что намерена делать все для своей крошки. «Сейчас я куда более ответственно отношусь к воспитанию ребенка, потому что успела многое повидать и успокоиться», — рассказала Бригитта. Она не сомневается, что ее жизненный опыт серьезно поможет ей вырастить Фриду счастливым ребенком. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram

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