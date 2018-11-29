Алексей Воробьев не сдержал эмоций на видео, записанном после смерти любимого питомца

27 ноября Алексей Воробьев сообщил поклонникам о том, что из жизни ушла его любимая собака, корги по кличке Элвис-Мелвис. На следующий день после трагичного события певец опубликовал видео, на котором плачет из-за потери любимца.

1 2 3 4 5 6 Алексей Воробьев не смог сдержать эмоций после смерти любимого питомца

27 ноября любимый пес Алексея Воробьева Элвис-Мелвис умер после продолжительной болезни. Ветеринары лучших клиник не смогли помочь собаке справиться с проблемами со здоровьем. До своего 10-летия питомец артиста не дожил всего несколько дней.



На следующий день после печального события Алексей Воробьев опубликовал в Инстаграме видео, на котором не сдерживает эмоций. «Я записываю это видео для тебя, чтобы в следующий раз, когда ты захочешь завести собаку, ты посмотрел это видео», — сквозь рыдания произнес певец.



«Он прожил счастливую жизнь, а теперь в собачьем раю счастлив в окружении таких же коржиков», «Будь сильным. Любимого питомца очень больно терять, особенно когда он больше, чем просто питомец. Он как часть тебя», «Ох, как я понимаю вас, Леша. Время сглаживает боль, но пустоту эту, увы, нет. Сил вам это пережить», — поддержали исполнителя подписчики.



Алексей также выложил в инстаграм-истории ролик, в котором исполняет на пианино грустную мелодию, посвященную любимому псу.

