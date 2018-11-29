Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    «Мое сокровище»: Елена Темникова поделилась фото с дочерью, которая похожа на нее, как две капли воды

    29.11.2018
    Елена Темникова опубликовала в Инстаграме новое фото с дочкой. Многие подписчики решили, что 3-летняя Саша растет копией своей мамы.

    В 2014-м году Елена Темникова вышла замуж за руководителя IT-компании Дмитрия Сергеева. Через год у пары появилась дочка Саша. Когда девочка была совсем маленькой, экс-солистка группы Serebro не спешила делиться ее фотографиями, но теперь, когда малышка подросла, певица иногда радует своих поклонников ее снимками.

    На днях Темникова выложила в Инстаграм селфи с дочкой, которое подписала так: «Мое сокровище». Многие фолловеры решили, что 3-летняя Саша все больше становится похожей на маму.

    «Такая милая девочка, на вас похожа!», «Сашуля — просто мамина копия», «Две красотки, очень похожа на маму», — писали комментаторы под фото.

    Некоторое время назад Елена рассказала, что во время родов чуть не потеряла малышку из-за промедления врачей

    Перейти к обсуждению 3


    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Елена Темникова

    Реклама

    Комментарии (3) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.