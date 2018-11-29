«Мое сокровище»: Елена Темникова поделилась фото с дочерью, которая похожа на нее, как две капли воды

Елена Темникова опубликовала в Инстаграме новое фото с дочкой. Многие подписчики решили, что 3-летняя Саша растет копией своей мамы.

1 2 3 4 5 6 Елена Темникова опубликовала новое фото с дочерью

В 2014-м году Елена Темникова вышла замуж за руководителя IT-компании Дмитрия Сергеева. Через год у пары появилась дочка Саша. Когда девочка была совсем маленькой, экс-солистка группы Serebro не спешила делиться ее фотографиями, но теперь, когда малышка подросла, певица иногда радует своих поклонников ее снимками.



На днях Темникова выложила в Инстаграм селфи с дочкой, которое подписала так: «Мое сокровище». Многие фолловеры решили, что 3-летняя Саша все больше становится похожей на маму.



«Такая милая девочка, на вас похожа!», «Сашуля — просто мамина копия», «Две красотки, очень похожа на маму», — писали комментаторы под фото.



Некоторое время назад Елена рассказала, что во время родов чуть не потеряла малышку из-за промедления врачей.

