Певица Ханна подарила сыну своей слушательницы, страдающему ДЦП, дорогую инвалидную коляску

27-летняя Ханна часто общается со своими подписчиками в Инстаграме. Недавно певица помогла одной из своих поклонниц, точнее ее сыну — знаменитость купила инвалидное кресло, которое жизненно необходимо ее больному малышу.

1 2 3 4 5 6 7 Певица Ханна подарила сыну своей поклонницы, страдающему ДЦП, дорогую инвалидную коляску

На днях Ханна объявила на своей странице в Инстаграме очередной конкурс для подписчиков. Певица предложила всем желающим поставить лайк ее фотографии и написать в комментариях свою самую заветную мечту. Знаменитость пообещала объявить трех победителей, когда под снимком наберется триста тысяч отметок «мне нравится». Несмотря на это, Ханна раньше времени заявила, что первый победитель уже найден.



В конкурсе выиграла молодая мама из Челябинска по имени Хаза. Девушка попросила у певицы инвалидную коляску для своего 4-летнего сына Руслана, страдающего ДЦП. «Мой сын тяжело болен из-за ошибки врачей. У нас тяжелая форма ДЦП. Нам четыре года, уже четыре года я борюсь за своего сыночка. Мы нуждаемся в специальной коляске. Я ношу ребенка на руках и это безумно тяжело. Коляски специальные для деток с ДЦП дорогостоящие, а все мои финансы идут на реабилитацию», — обратилась Хаза с мольбой о помощи.

Команда Ханны связалась с девушкой и доставила ей коляску, которая необходима ее сыну.

Молодая мама призналась, что рыдала от счастья и благодарности знаменитости, о чем и написала под тем же постом.



«Не за что! Здоровья вашему малышу и вам! От всего сердца желаю вам, чтобы все трудности обходили вас стороной и на пути попадались только добрые люди, которые с радостью будут вам во всем помогать!», — ответила певица на комментарий мамы Руслана.



Напомним, Ханна вышла замуж за продюсера Пашу в 2015-м. В сентябре этого года исполнительница подарила мужу дочку, имя которой супруги пока не раскрывают.