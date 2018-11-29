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    Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Тимофей Майоров намекнул на то, что между ними снова появились чувства

    29.11.2018
    В последнее время 32-летнюю Ольгу Бузову все чаще замечают в компании ее бывшего бойфренда Тимофея Майрова. На днях мужчина объяснил, какие отношения их связывают. 
    • Ольга Бузова
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      После шоу «Замуж за Бузову» Ольгу Бузову все чаще стали замечать в компании ее бывшего молодого человека
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    После неудачной попытки найти свою любовь на шоу «Замуж за Бузову», Ольга Бузова все чаще стала появляться в компании своего бывшего бойфренда, бизнесмена Тимофея Майорова. Звезда была с ним в отношениях еще до брака с Дмитрием Тарасовым. По слухам, тогда их роман закончился по инициативе Тимофея. Правда, потом он сильно пожалел о своем решении. Похоже, что сейчас Майоров осознал свои ошибки и решил вновь добиться расположения Бузовой. 

    В последнее время бывших влюбленных все чаще видят вместе. Сначала пару застали в аэропорту Италии, где Тимофей покупал певице ее любимый деликатес — колбасу. Затем Ольга похвасталась подписчикам шикарным букетом от Майорова и рассказала о том, как они приятно провели вечер в столичном ресторане.

    А совсем недавно бизнесмен появился на сольном концерте Бузовой и преподнес ей букет красных роз. 

    «Сейчас Тимофей смотрит на нее горящими глазами. Многие друзья уверены, что он не теряет надежды вернуть упущенное. Оля с удовольствием общается с Тимой, но пока близко к себе не подпускает», — сообщил «СтарХиту» источник из окружении Майорова. 

    Бизнесмен решил расставить все точки над i и рассказать, что их связывает с певицей. «Приятно дарить Олечке цветы и оказывать знаки внимания, она прекрасная девушка. Пока не могу назвать наши отношения романтическими, хотя не исключаю, что все может быть» — признался Тимофей в разговоре с журналистом. 

    Напомним, Майоров был также гостем одного из выпусков «Замуж за Бузову». Поклонники Ольги уже тогда отметили, что бывшие возлюбленные флиртовали друг с другом. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Ольга Бузова, Денис Лебедев

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    Комментарии (15) Добавить комментарий
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    • Тимофей как Тимофей, вполне нормально вместе смотрятся. Не, ну а что? Миллионеры к ней в очередь не стоят, как к манакской принцессе Боне, и Тимофей пока сгодится, на безрыбье-то.

    • Симпатичный Тимофей, но не вижу я их вместе. Чем-то на Тарасова похож, себялюбивый нарцисс, также будет клясться в верности, а потом снова решит быть инициатором расставания! Наверное, когда Ольга упадёт в рейтингах, тогда и любовь Тимофея остынет.

    • Трудно быть Бузовой - не поймешь, то ли мужик с тобой, потому что любит, то ли тупо ради пиара и кусочка славы и популярности)))

    • Впервые вижу рядом с Ольгой человека подходящего ей во всех смыслах .

    • А туману то напустил

    • С недлинными волосами ей значительно лучше.

    • Гость

      Тимофей как Тимофей, вполне нормально вместе смотрятся. Не, ну а что? Миллионеры к ней в очередь не стоят, как к манакской принцессе Боне, и Тимофей пока сгодится, на безрыбье-то.

      Да и к Боне нет

    • Гость

      Тимофей как Тимофей, вполне нормально вместе смотрятся. Не, ну а что? Миллионеры к ней в очередь не стоят, как к манакской принцессе Боне, и Тимофей пока сгодится, на безрыбье-то.

      Удивили, Бонька с подростком тусит, а солидных мужчин нет, сливаются.

    • С каре удлиненным Оле лучше, стильнее.

    • С каре удлиненным Оле лучше, стильнее.

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