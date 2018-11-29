Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Тимофей Майоров намекнул на то, что между ними снова появились чувства

В последнее время 32-летнюю Ольгу Бузову все чаще замечают в компании ее бывшего бойфренда Тимофея Майрова. На днях мужчина объяснил, какие отношения их связывают.

1 2 3 ... 8 После шоу «Замуж за Бузову» Ольгу Бузову все чаще стали замечать в компании ее бывшего молодого человека

После неудачной попытки найти свою любовь на шоу «Замуж за Бузову», Ольга Бузова все чаще стала появляться в компании своего бывшего бойфренда, бизнесмена Тимофея Майорова. Звезда была с ним в отношениях еще до брака с Дмитрием Тарасовым. По слухам, тогда их роман закончился по инициативе Тимофея. Правда, потом он сильно пожалел о своем решении. Похоже, что сейчас Майоров осознал свои ошибки и решил вновь добиться расположения Бузовой.

В последнее время бывших влюбленных все чаще видят вместе. Сначала пару застали в аэропорту Италии, где Тимофей покупал певице ее любимый деликатес — колбасу. Затем Ольга похвасталась подписчикам шикарным букетом от Майорова и рассказала о том, как они приятно провели вечер в столичном ресторане.

А совсем недавно бизнесмен появился на сольном концерте Бузовой и преподнес ей букет красных роз.

«Сейчас Тимофей смотрит на нее горящими глазами. Многие друзья уверены, что он не теряет надежды вернуть упущенное. Оля с удовольствием общается с Тимой, но пока близко к себе не подпускает», — сообщил «СтарХиту» источник из окружении Майорова.

Бизнесмен решил расставить все точки над i и рассказать, что их связывает с певицей. «Приятно дарить Олечке цветы и оказывать знаки внимания, она прекрасная девушка. Пока не могу назвать наши отношения романтическими, хотя не исключаю, что все может быть» — признался Тимофей в разговоре с журналистом.

Напомним, Майоров был также гостем одного из выпусков «Замуж за Бузову». Поклонники Ольги уже тогда отметили, что бывшие возлюбленные флиртовали друг с другом.