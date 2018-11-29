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    «Повел себя не как мужик»: предполагаемая любовница Гуфа выпустила трек о его предательстве

    29.11.2018
    Предполагаемая любовница Гуфа, с которой рэпер якобы изменил Кети Топурии, продолжает эпатировать общественность своими откровениями и высказываниями. Сначала она призналась, что сделала аборт, затем набила татуировку с его именем, а теперь девушка записала песню, посвятив ее Гуфу. 

    18-летняя Яна Шевцова из Екатеринбурга пытается убедить общественность в том, что у нее был роман с рэпером Гуфом. По словам девушки, рэпер довольно часто говорил о попытках расстаться с Кети Топурией. За последнюю неделю в прессе появилось довольно много признаний Яны.

    Так, недавно девушка заявила, что сделала аборт, потому что не хотела рожать ребенка от Алексея. Правда, пользователи Сети в ее искренности усомнились. Затем на своей странице в Инстаграме она опубликовала фото татуировки, которую набила в честь рэпера. Как оказалось, на этом девушка останавливаться не собиралась.

    На днях на своей странице в соцсети «Вконтакте» Яна опубликовала трек, в котором высказала все, что она думает о «предателе» Гуфе.

    Так, например, в треке Шевцовой присутствуют слова: «повел себя не как мужик», «общался со мной, как будто на иголках», «если бы я знала, кто ты, то сразу бы ушла» и «не ожидала я такого от тебя». Надо сказать, что подписчикам Яны песня понравилась, судя по множеству хвалебных комментариев под записью. А вот сам Гуф творческий порыв девушки пока не оценил.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
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    Рэпер Guf (Алексей Долматов)

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    Комментарии (10) Добавить комментарий
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    • Как раньше становились певцами? Заканчивали соответствующее образовательное учреждение, пробивались через конкурсы, где были действительно талантища. Много репетировали. Могли сами и сыграть, и спеть. Кое-кто тексты сам себе писал. Да, были и по блату, но у них был талант, может и не супер-пупер, но был. Как сейчас становятся певцами? Развелась - запела. Переспала с кем-то - запела. Замуж вышла за нужного - запела. Стала любовницей нужного - запела. Отсюда и песни в стиле "разговора бомжей" и со смыслом "чем выше любовь, тем ниже поцелуи"

    • Запарила она, кто такая.

    • Смешо

    • Ей заняться не чем, 18 лет пусть илет учиться, чего она добивается.

    • Ахахаа, а местные мужички считают, что в 18 лет девочки наивные. Современные 18-летние - это акулы прошаренные.Наивность пусть ищут в советских женщинах 40+

    • Это 🤣 какой то а не мужик😱

    • Вот новость!Всем новостям новость!А к Малахову они пойдут?

    • Она не знала, кто он? риал? Это удар ниже пояса, Гуф, тебя жестко опустили.

    • Гость

      Вот новость!Всем новостям новость!А к Малахову они пойдут?

      Конечно. С песнями )

    • Гость

      Ей заняться не чем, 18 лет пусть илет учиться, чего она добивается.

      Понятно, чего добивается. Попасть в телевизор.

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