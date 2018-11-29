«Повел себя не как мужик»: предполагаемая любовница Гуфа выпустила трек о его предательстве

Предполагаемая любовница Гуфа, с которой рэпер якобы изменил Кети Топурии, продолжает эпатировать общественность своими откровениями и высказываниями. Сначала она призналась, что сделала аборт, затем набила татуировку с его именем, а теперь девушка записала песню, посвятив ее Гуфу.

1 2 3 4 5 6 18-летняя Яна Шевцова продолжает доказывать всем, что у нее был роман с Гуфом

18-летняя Яна Шевцова из Екатеринбурга пытается убедить общественность в том, что у нее был роман с рэпером Гуфом. По словам девушки, рэпер довольно часто говорил о попытках расстаться с Кети Топурией. За последнюю неделю в прессе появилось довольно много признаний Яны.



Так, недавно девушка заявила, что сделала аборт, потому что не хотела рожать ребенка от Алексея. Правда, пользователи Сети в ее искренности усомнились. Затем на своей странице в Инстаграме она опубликовала фото татуировки, которую набила в честь рэпера. Как оказалось, на этом девушка останавливаться не собиралась.

На днях на своей странице в соцсети «Вконтакте» Яна опубликовала трек, в котором высказала все, что она думает о «предателе» Гуфе.

Так, например, в треке Шевцовой присутствуют слова: «повел себя не как мужик», «общался со мной, как будто на иголках», «если бы я знала, кто ты, то сразу бы ушла» и «не ожидала я такого от тебя». Надо сказать, что подписчикам Яны песня понравилась, судя по множеству хвалебных комментариев под записью. А вот сам Гуф творческий порыв девушки пока не оценил.