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    В Грузии на выборах победила женщина

    29.11.2018
    По итогам подсчета бюллетеней, поданных во втором туре президентских выборов, новым президентом Грузии станет Саломе Зурабишвили. Еще в сентябре женщину называли главным фаворитом гонки. 

    29 ноября стало известно, что Саломе Зурабишвили победила в президентских выборах, набрав 59,52% голосов. Ее соперник Григол Вашадзе получил на 19% меньше. Сейчас СМИ активно обсуждают личность будущего президента, инаугурация которого произойдет уже 16 декабря этого года. 

    Саломе родилась во Франции в семье политических эмигрантов. Около 30 лет Зурабишвили проработала дипломатом во французском МИДе.

    В «нулевых» женщина вернулась в Грузию и получила должность посла Франции в Тбилиси, но в самые краткие сроки она стала министром иностранных дел. Правда, надолго задержаться на этом ответственном месте Саломе не удалось. Спустя год с небольшим Зурабишвили отстранили, и она перешла в оппозицию к Михаилу Саакашвили.

    Саломе будет у власти шесть лет. При этом она стала последним президентом, который избирался путем общего голосования. Следующего главу государства будут назначать специальные выборщики.

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: PhotoXPress.ru, TASS

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