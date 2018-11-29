В Грузии на выборах победила женщина

По итогам подсчета бюллетеней, поданных во втором туре президентских выборов, новым президентом Грузии станет Саломе Зурабишвили. Еще в сентябре женщину называли главным фаворитом гонки.

1 2 3 4 5 6 7 Следующим президентом Грузии станет Саломе Зурабишвили

29 ноября стало известно, что Саломе Зурабишвили победила в президентских выборах, набрав 59,52% голосов. Ее соперник Григол Вашадзе получил на 19% меньше. Сейчас СМИ активно обсуждают личность будущего президента, инаугурация которого произойдет уже 16 декабря этого года.



Саломе родилась во Франции в семье политических эмигрантов. Около 30 лет Зурабишвили проработала дипломатом во французском МИДе.

В «нулевых» женщина вернулась в Грузию и получила должность посла Франции в Тбилиси, но в самые краткие сроки она стала министром иностранных дел. Правда, надолго задержаться на этом ответственном месте Саломе не удалось. Спустя год с небольшим Зурабишвили отстранили, и она перешла в оппозицию к Михаилу Саакашвили.



Саломе будет у власти шесть лет. При этом она стала последним президентом, который избирался путем общего голосования. Следующего главу государства будут назначать специальные выборщики.