В Грузии на выборах победила женщина

29 ноября стало известно, что Саломе Зурабишвили победила в президентских выборах, набрав 59,52% голосов. Ее соперник Григол Вашадзе получил на 19% меньше. Сейчас СМИ активно обсуждают личность будущего президента, инаугурация которого произойдет уже 16 декабря этого года.
В «нулевых» женщина вернулась в Грузию и получила должность посла Франции в Тбилиси, но в самые краткие сроки она стала министром иностранных дел. Правда, надолго задержаться на этом ответственном месте Саломе не удалось. Спустя год с небольшим Зурабишвили отстранили, и она перешла в оппозицию к Михаилу Саакашвили.
Саломе будет у власти шесть лет. При этом она стала последним президентом, который избирался путем общего голосования. Следующего главу государства будут назначать специальные выборщики.