Кейт Миддлтон рассказала о милом прозвище, которое 5-летний принц Джордж придумал для своего папы

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили один из британских городов с официальным визитом. Герцог и герцогиня Кембриджские пообщались со своими поклонниками, благодаря которым мы теперь знаем, как маленький принц Джордж называет своего папу.

1 2 3 4 5 6 Кейт Миддлтон рассказала о том, как принц Джордж называет своего папу

28 ноября принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали с визитом в британский город Лестер для того, чтобы почтить память владельца футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи, недавно погибшего вследствие крушения вертолета.



Герцог и герцогиня Кембриджские пообщались с журналистами и поклонниками. Одна из девушек, стоявших в толпе фанатов, поделилась с изданием Daily Mail: «Кейт рассказала, что Уильям играл с детьми в футбол вчера вечером, и один из них, скорее всего, это был принц Джордж, спросил: ''Ты будешь играть в футбол завтра, папочка (по-английски прозвище звучит «pops»)?''».



Еще один фанат британской королевской семьи поинтересовался у Кейт, как поживают трое ее детей — 5-летний Джордж, 3-летняя Шарлотта и 7-месячный Луи. Герцогиня улыбнулась, поблагодарила молодого человека за вопрос и ответила, что у них все прекрасно.

