Хабиб Нурмагомедов не пожал руку Тине Канделаки, и за это ему пришлось извиниться

На днях Тина Канделаки взяла интервью у бойца ММА Хабиба Нургмагомедова. Перед началом беседы спортсмен отказался поздороваться с телеведущей за руку, протянутую в знак приветствия, за что впоследствии попросил прощения.

1 2 3 4 5 6 Хабиб Нурмагомедов отказал в рукопожатии Тине Канделаки

27 ноября в рамках Synergy Global Forum Тина Канделаки взяла интервью у Хабиба Нурмагомедова, недавно разгромившего в «поединке века» ирландского бойца Конора Макгрегора. Встречая спортсмена на сцене перед беседой, телеведущая протянула ему руку в знак приветствия, однако боец отказался ее пожать.



Через несколько часов после интервью Тина выложила в Инстаграм пост об этом случае.

Знаменитость решила разобраться, почему Нурмагомедов не здороваться с ней за руку.

«Есть в исламе несколько мазхабов (течений, учений). В большинстве из них мужчине при прикосновении к женщине необходимо сделать омовение перед молитвой, если это не мать, сестра, дочь, бабушка. Считается, что при пожатии руки или ином прикосновении возникают определенные эмоции. Отказ от пожатия руки ни в коем случае нельзя расценивать как неуважительный жест. Однако в публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку, ибо никакого греха в этом для него нет, кроме необходимости омовения, которое и так делается в течение дня неоднократно», — сообщила телеведущая.



В комментариях под этой публикацией Хабиб Нурмагомедов ответил так: «Тина, то, что я не пожал вам руку, и было проявлением уважения к вам. В любом случае если что-то не так, извините». На это Канделаки написала: «Надо поесть хачапури. Там и обсудим все вопросы».



Кроме того, знаменитость вспомнила, как ведет себя в подобных ситуациях глава Чечни Рамзан Кадыров — он всегда пожимает ее протянутую руку, однако первым никогда не спешит поздороваться таким образом.