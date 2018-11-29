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    Ким Кардашьян назвала Кортни самой скучной из всех своих сестер

    29.11.2018
    Некоторое время назад Ким Кардашьян сказала в одной из серий семейного телешоу, что на ее старшую сестру Кортни «наименее интересно смотреть». Кроме того, супруга Канье Уэста заявила родственнице, что она скучная, и теперь уверена, что зрители реалити ненавидят ее за это.  

    Сестры Кардашьян-Дженнер не стесняются выражать свои чувства и озвучивать мысли по поводу друг друга. В этом можно убедиться, посмотрев пару серий телешоу «Семейство Кардашьян». Недавно 38-летняя Ким Кардашьян дала зрителям программы повод еще раз обсудить собственную откровенность не только в нарядах, но и в высказываниях. 

    Супруга Канье Уэста однажды во время ссоры со старшей сестрой Кортни сказала, что на нее «наименее интересно смотреть» из всего клана Кардашьян-Дженнер. «Это значит, что ты самая скучная. А люди думают, как будто я сказала: ''Убей свою мать''», — добавила Ким. Об этом сообщает портал E! News.

    Теперь знаменитость обеспокоена тем, что поклонники шоу неоднозначно восприняли ее слова и осудили за слишком грубое отношение к родственнице. Сама Ким уверена, что это не испортило их отношений с Кортни, и считает подобную правдивость в отношениях с сестрой нормой. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян

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