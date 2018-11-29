Ким Кардашьян назвала Кортни самой скучной из всех своих сестер

Сестры Кардашьян-Дженнер не стесняются выражать свои чувства и озвучивать мысли по поводу друг друга. В этом можно убедиться, посмотрев пару серий телешоу «Семейство Кардашьян». Недавно 38-летняя Ким Кардашьян дала зрителям программы повод еще раз обсудить собственную откровенность не только в нарядах, но и в высказываниях.
Супруга Канье Уэста однажды во время ссоры со старшей сестрой Кортни сказала, что на нее «наименее интересно смотреть» из всего клана Кардашьян-Дженнер. «Это значит, что ты самая скучная. А люди думают, как будто я сказала: ''Убей свою мать''», — добавила Ким. Об этом сообщает портал E! News.
Теперь знаменитость обеспокоена тем, что поклонники шоу неоднозначно восприняли ее слова и осудили за слишком грубое отношение к родственнице. Сама Ким уверена, что это не испортило их отношений с Кортни, и считает подобную правдивость в отношениях с сестрой нормой.
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