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    Настя Кудри без стеснения публикует фото с покалеченной рукой

    29.11.2018
    29 ноября Настя Кудри выложила в своем микроблоге новое фото. Судя по всему, певица уже не стесняется ампутированных после страшного ДТП пальцев. 

    В начале сентября стало известно, что Настя Кудри пострадала в страшной аварии. В августе певица отправилась в Ниццу, чтобы поддержать свою маму на одном из танцевальных конкурсов. «Она ехала по серпантину, на встречу ей неожиданно выехала машина. Настя испугалась и вывернула руль вправо. В итоге машина Кудри полетела вниз по скале и пролетела порядка 18 метров. Настя очнулась, уже будучи в больнице. К счастью, все обошлось, но врачам пришлось ампутировать ей два пальца на правой руке», — вспомнил пиар-агент артистки в интервью одному из отечественных изданий. 

    Однако Кудри при поддержке самых близких преодолела все испытания, не обращаясь к психологу, и теперь не стесняется покалеченной кисти. Она уже нашла модные аксессуары для ампутированных пальцев, а, выходя в свет, не пряча правую руку.

    Даже на снимках в своем Инстаграме Настя не скрывает покалеченную кисть. 

    В комментариях к новому снимку певицы поклонники восхищаются ее силой воли, а также советуют ей и впредь не стесняться демонстрировать ампутированные пальцы. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Настя Кудри

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Ну и заголовок. Я думала, что ее заметили в компании экс бойфренда, этого миллиардера.

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