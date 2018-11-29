Настя Кудри без стеснения публикует фото с покалеченной рукой

29 ноября Настя Кудри выложила в своем микроблоге новое фото. Судя по всему, певица уже не стесняется ампутированных после страшного ДТП пальцев.

1 2 3 ... 8 Настя Кудри опубликовала фото, на котором видна искалеченная рука

В начале сентября стало известно, что Настя Кудри пострадала в страшной аварии. В августе певица отправилась в Ниццу, чтобы поддержать свою маму на одном из танцевальных конкурсов. «Она ехала по серпантину, на встречу ей неожиданно выехала машина. Настя испугалась и вывернула руль вправо. В итоге машина Кудри полетела вниз по скале и пролетела порядка 18 метров. Настя очнулась, уже будучи в больнице. К счастью, все обошлось, но врачам пришлось ампутировать ей два пальца на правой руке», — вспомнил пиар-агент артистки в интервью одному из отечественных изданий.



Однако Кудри при поддержке самых близких преодолела все испытания, не обращаясь к психологу, и теперь не стесняется покалеченной кисти. Она уже нашла модные аксессуары для ампутированных пальцев, а, выходя в свет, не пряча правую руку.

Даже на снимках в своем Инстаграме Настя не скрывает покалеченную кисть.

В комментариях к новому снимку певицы поклонники восхищаются ее силой воли, а также советуют ей и впредь не стесняться демонстрировать ампутированные пальцы.