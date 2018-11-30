Тина Канделаки высказалась по поводу дорогой квартиры для сына

29 ноября стало известно о том, что Тина Канделаки подарила своему 16-летнему сыну роскошную квартиру. Телеведущая прокомментировала эту информацию и рассказала о жилплощади, которая теперь принадлежит ее наследнику.

1 2 3 4 5 6 Тина Канделаки прокомментировала информацию о подаренной сыну дорогой квартире

У Тины Канделаки двое детей от бизнесмена Андрея Кондрахина —18-летняя Мелания и 16-летний Леонтий. На днях стало известно, что телеведущая подарила своему сыну квартиру за 100 миллионов рублей.



Знаменитость решила прокомментировать эту новость в своем телеграм-канале: «Рассказываю. Я, как и многие в нашей стране, купила эту квартиру в кредит лет пятнадцать назад. Самостоятельно заработала деньги на первый взнос. Будучи популярной телеведущей, работая на СТС, честно выплачивала этот кредит. И еще будучи в первом браке, стала полноправным собственником этой квартиры. В первом, Карл!!!».

Канделаки также отметила, что решила заранее упредить любые имущественные споры между своими детьми, распределив большую часть своей собственности.

«Завещание я тоже напишу (о чем обязательно расскажу в моих соцсетях), потому что все накопленное и приобретенное мной исключительно в России имущество я передам своим горячо любимым детям. Было бы странно сделать иначе», — подытожила телеведущая.



По сообщениям СМИ, площадь квартиры Тины Канделаки в районе Москвы Крылатское, которая теперь принадлежит ее сыну, составляет 340 квадратных метров.