Бывшая девушка сына Марии Шукшиной показала фото подросшего внука артистки

Полгода назад экс-возлюбленная Макара Касаткина Фрейя Зильбер родила от него ребенка. На днях молодая мама выложила новое фото малыша, который приходится внуком знаменитой актрисе Марии Шукшиной.

1 2 3 4 5 6 Бывшая девушка сына Марии Шукшиной опубликовала новое фото ее внука

Историю отношений 20-летнего сына Марии Шукшиной Макара Касаткина и его возлюбленной Фрейи Зильбер в прошлом году обсуждала вся страна. В программе «Прямой эфир» девушка призналась в том, что беременна от своего бойфренда. Сам Макар отказывался признавать отцовство. Тогда Мария Шукшина предложила молодым людям пройти ДНК-тест и выяснить, является ли ее сын отцом будущего ребенка. Анализ показал положительный результат, и новорожденного Макара, названного в честь отца, приняли в знаменитую семью.



Тем не менее молодые люди расстались, и сейчас Фрейя воспитывает сына одна. Недавно в своем Инстаграме девушка опубликовала фото внука известной актрисы и подписала его так: «Большущий уже какой мой малышок». Подписчики молодой мамы отметили, что мальчик значительно вырос и становится все более похожим на своего отца в детстве.



Для Фрейи Зильбер Макар стал вторым ребенком. Впервые она стала мамой в четырнадцать лет — девушка родила дочку Еву, которую сейчас воспитывают бабушка и дедушка.

