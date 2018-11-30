Светлана Лобода активно ведет свой Инстаграм и часто рассказывает поклонникам о своей жизни. На днях певица выложила фото, на котором позирует в окружении нескольких черных и белых пуделей. В подписи под снимком знаменитость поделилась интересной историей.
«Однажды в жесткой дискуссии, в порыве гнева, мой звукорежиссер обозвал меня: ''А ты, а ты — колли!''. В тот день я пришла на концерт с новой прической», — написала Лобода.
Певица также поинтересовалась у подписчиков, действительно ли она похожа на собаку. Большинство комментаторов восприняли вопрос Светланы как шутку, однако некоторые стали всерьез рассуждать о том, на какое животное похожа исполнительница.
Светлана Лобода призналась, что однажды ее сравнили с собакой породы колли
Светлана Лобода активно ведет свой Инстаграм и часто рассказывает поклонникам о своей жизни. На днях певица выложила фото, на котором позирует в окружении нескольких черных и белых пуделей. В подписи под снимком знаменитость поделилась интересной историей.
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