Светлана Лобода призналась, что однажды ее сравнили с собакой породы колли

Время от времени Светлана Лобода делится со своими подписчиками забавными историями из жизни. На этот раз певица рассказала о случае, когда коллега сказал ей, что она похожа на длинношерстного пса.

1 2 3 4 5 6 Светлана Лобода рассказала, что однажды ее сравнили с собакой

Светлана Лобода активно ведет свой Инстаграм и часто рассказывает поклонникам о своей жизни. На днях певица выложила фото, на котором позирует в окружении нескольких черных и белых пуделей. В подписи под снимком знаменитость поделилась интересной историей.



«Однажды в жесткой дискуссии, в порыве гнева, мой звукорежиссер обозвал меня: ''А ты, а ты — колли!''. В тот день я пришла на концерт с новой прической», — написала Лобода.



Певица также поинтересовалась у подписчиков, действительно ли она похожа на собаку. Большинство комментаторов восприняли вопрос Светланы как шутку, однако некоторые стали всерьез рассуждать о том, на какое животное похожа исполнительница.

