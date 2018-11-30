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    Светлана Лобода призналась, что однажды ее сравнили с собакой породы колли

    30.11.2018
    Время от времени Светлана Лобода делится со своими подписчиками забавными историями из жизни. На этот раз певица рассказала о случае, когда коллега сказал ей, что она похожа на длинношерстного пса. 

    Светлана Лобода активно ведет свой Инстаграм и часто рассказывает поклонникам о своей жизни. На днях певица выложила фото, на котором позирует в окружении нескольких черных и белых пуделей. В подписи под снимком знаменитость поделилась интересной историей.

    «Однажды в жесткой дискуссии, в порыве гнева, мой звукорежиссер обозвал меня: ''А ты, а ты — колли!''. В тот день я пришла на концерт с новой прической», — написала Лобода.

    Певица также поинтересовалась у подписчиков, действительно ли она похожа на собаку. Большинство комментаторов восприняли вопрос Светланы как шутку, однако некоторые стали всерьез рассуждать о том, на какое животное похожа исполнительница. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Светлана Лобода

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