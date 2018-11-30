После конфликта с Александром Серовым Дарья Друзьяк решила участвовать в кастинге в Serebro

Последние несколько месяцев фанаты группы Serebro то и дело получали тревожные известия от своих кумиров. В октябре главная солистка трио Ольга Серябкина объявила о том, что спустя 12 лет работы в коллективе приняла решение покинуть его. После этого и другие участницы герлз-бэнда, Татьяна Моргунова и Катя Кищук, сообщили о своем уходе.
Продюсер коллектива Максим Фадеев подтвердил новость о распаде группы и объявил о кастинге в новый состав. «С сегодняшнего дня начинается официальный кастинг в Serebro. С 28 ноября по 4 декабря выкладывайте видео продолжительностью в одну минуту с исполнением любой песни. Под постом укажите фамилию, имя, возраст и рост. Я буду отсматривать ваши заявки», — написал Фадеев.
На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала видеозапись, на которой она в весьма откровенном и экстравагантном наряде исполнила песню Cardi B — «Bodak Yellow». «Мои любимые, решила принять участие в официальном кастинге в группу Serebro. Благодарю всех за поддержку и веру в меня», — подписала публикацию Дарья (орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, в конце августа Друзяк дала откровенное интервью, в котором призналась, что у нее были интимные отношения с Александром Серовым. Девушка пояснила, что около месяца жила в одной из квартир певца, но сбежала от него после того, как он поднял на нее руку. Вскоре после этого Дарья заявила, что беременна от Александра и хочет сделать аборт.