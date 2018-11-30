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    После конфликта с Александром Серовым Дарья Друзьяк решила участвовать в кастинге в Serebro

    30.11.2018
    Совсем недавно стало известно о распаде группы Serebro. Максим Фадеев заявил о своем намерении полностью обновить состав. Среди желающих стать участницей коллектива оказалась и 29-летняя экс-участница «Дома-2» Дарья Друзяк, прославившаяся после скандала с Александром Серовым. 
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      Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзяк решила принять участие в кастинге в группу Seresbo
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    Последние несколько месяцев фанаты группы Serebro то и дело получали тревожные известия от своих кумиров. В октябре главная солистка трио Ольга Серябкина объявила о том, что спустя 12 лет работы в коллективе приняла решение покинуть его. После этого и другие участницы герлз-бэнда, Татьяна Моргунова и Катя Кищук, сообщили о своем уходе. 

    Продюсер коллектива Максим Фадеев подтвердил новость о распаде группы и объявил о кастинге в новый состав. «С сегодняшнего дня начинается официальный кастинг в Serebro. С 28 ноября по 4 декабря выкладывайте видео продолжительностью в одну минуту с исполнением любой песни. Под постом укажите фамилию, имя, возраст и рост. Я буду отсматривать ваши заявки», — написал Фадеев.

    Среди желающих принять участие в кастинге оказалась и экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк. 

    На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала видеозапись, на которой она в весьма откровенном и экстравагантном наряде исполнила песню Cardi B — «Bodak Yellow». «Мои любимые, решила принять участие в официальном кастинге в группу Serebro. Благодарю всех за поддержку и веру в меня», — подписала публикацию Дарья (орфография и пунктуация автора сохранены)

    Напомним, в конце августа Друзяк дала откровенное интервью, в котором призналась, что у нее были интимные отношения с Александром Серовым. Девушка пояснила, что около месяца жила в одной из квартир певца, но сбежала от него после того, как он поднял на нее руку. Вскоре после этого Дарья заявила, что беременна от Александра и хочет сделать аборт.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Александр Серов

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    Комментарии (7) Добавить комментарий
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    • Ничего у нее не выйдет, слишком потрепанная. Фадеев совершенно другой типаж ищет: соблазнительных, но не грязных

    • Ага, чтобы потом еще и Фадеева обвинить в сексуальных домогательствах, а под занавес сообщить, что она опять беременна , но уже от него 😂

    • Вокальные данные передаются половым путём, оказывается.

    • а ха ха))))) первые три комментария подняли настроение ))) спасибо!

    • Гм.. она правда считает себя певицей))? Чёт ржу после просмотра видео, одни кривлянья 🤦

    • Слишком потасканная, видно прошла огонь, воду и медные трубы)) Фадеев ищет более чистых)

    • Гость

      Вокальные данные передаются половым путём, оказывается.

      Боюсь, в ее случае половым путем может передаться что угодно, но только не вокальные данные)))

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