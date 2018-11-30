Бывшая жена Бари Алибасова утверждает, что он женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной, не разведясь с ней

20 ноября стало известно о том, что Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако счастье новобрачных чуть не испортила бывшая супруга продюсера Виктория Максимова, заявившая, что он до сих пор не расторгнул брак с ней.

1 2 3 4 5 6 7 Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова заявила, что все еще замужем за ним

20 ноября 71-летний Бари Алибасов женился в седьмой раз. Его избранницей стала 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина. Близкие и друзья пары поспешили поздравить новобрачных с этим радостным событием. Однако нашлись и те, кого эта новость повергла в шок.

В недавнем выпуске программы «Пусть говорят» бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова заявила, что она до сих пор является его законной супругой. «Вот мой паспорт. Печати о разводе у меня нет. Я узнала об их свадьбе по телевизору! А накануне он признавался мне в любви. Он двоеженец», — утверждала актриса.

В подтверждении своих слов Максимова продемонстрировала свой паспорт с печатью о заключении брака с Алибасовым.

Однако появившийся в студии адвокат сообщил, что в свое время продюсер все же официально расторгнул брак с Максимовой. По его словам, свидетельство о разводе было отправлено по адресу регистрации девушки: «Суд вас уведомлял. Если вы не получали почту, то это ваши проблемы, закон есть закон». Адвокат также добавил, что у супругов не было совместных детей, поэтому законодательный орган имел полное право оформить развод через месяц после подачи заявления.

Напомним, в 2013 году Бари Алибасов женился на своей помощнице Виктории Максимовой, которая младше его на 40 лет. Спустя три года брака продюсер заявил, что девушка ему изменила и родила ребенка от другого мужчины.