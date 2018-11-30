Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Бывшая жена Бари Алибасова утверждает, что он женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной, не разведясь с ней

    30.11.2018
    20 ноября стало известно о том, что Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако счастье новобрачных чуть не испортила бывшая супруга продюсера Виктория Максимова, заявившая, что он до сих пор не расторгнул брак с ней. 
    • Бари Алибасов
      1 2 3 4 5 6 7
      Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова заявила, что все еще замужем за ним
      Смотреть галерею

    20 ноября 71-летний Бари Алибасов женился в седьмой раз. Его избранницей стала 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина. Близкие и друзья пары поспешили поздравить новобрачных с этим радостным событием. Однако нашлись и те, кого эта новость повергла в шок.

    В недавнем выпуске программы «Пусть говорят» бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова заявила, что она до сих пор является его законной супругой. «Вот мой паспорт. Печати о разводе у меня нет. Я узнала об их свадьбе по телевизору! А накануне он признавался мне в любви. Он двоеженец», — утверждала актриса. 

    В подтверждении своих слов Максимова продемонстрировала свой паспорт с печатью о заключении брака с Алибасовым.

    Однако появившийся в студии адвокат сообщил, что в свое время продюсер все же официально расторгнул брак с Максимовой. По его словам, свидетельство о разводе было отправлено по адресу регистрации девушки: «Суд вас уведомлял. Если вы не получали почту, то это ваши проблемы, закон есть закон». Адвокат также добавил, что у супругов не было совместных детей, поэтому законодательный орган имел полное право оформить развод через месяц после подачи заявления. 

    Напомним, в 2013 году Бари Алибасов женился на своей помощнице Виктории Максимовой, которая младше его на 40 лет. Спустя три года брака продюсер заявил, что девушка ему изменила и родила ребенка от другого мужчины. 

    Перейти к обсуждению 6


    Текст: Анна Кузнецова Фото: Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram
    Теги:

    Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина

    Реклама

    Комментарии (6) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.