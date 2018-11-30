«Пистолет стоял прямо у моего виска»: звезда «Дома-2» Саша Черно призналась, что ее два раза чуть не убили

На днях одна из самых ярких участниц знаменитой телестройки, 25-летняя Саша Черно, рассказала о том, что до прихода на проект у нее был тяжелый период. Оказывается, звезду несколько раз пытались лишить жизни.

1 2 3 4 5 6 Саша Черно рассказала о непростом жизненном периоде

Участница «Дома-2» Саша Черно на протяжении полутора лет строит любовь на проекте. Многие телезрители то и дело критикуют девушку за лишний вес, взрывной характер и называют ее приход на телестройку «сомнительным».

На днях на своей странице в Инстаграме Саша опубликовала пост, в котором ответила своим обидчикам и рассказала, как именно она попала на «Дом-2». «До 2015 года я считала, что проект невозможно смотреть. Потом начала засыпать под него, потом подсела. Решила пойти на кастинг, меня не взяли, сказали не наш формат», — рассказала Черно (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Спустя некоторое время она узнала от своей младшей сестры, что на шоу проходит конкурс «Свадьба на миллион», для которого дети должны записать ролик. Девочка попросила Сашу поехать с ней на съемку.

Черно призналась, что в тот момент в ее жизни был трудный период.

Поэтому после того как организаторы предложили ей стать участницей проекта, она, недолго думая, согласилась. «Тогда у меня все было не очень стабильно. Два раза меня чуть было не лишили жизни. Пистолет стоял прямо у моего виска. Меня с моими подружками постоянно преследовала тачка с тонированными стеклами», — откровенно рассказала Саша. В подробности девушка решила не вдаваться и пообещала рассказать об этой страшной истории позже.