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    «Пистолет стоял прямо у моего виска»: звезда «Дома-2» Саша Черно призналась, что ее два раза чуть не убили

    30.11.2018
    На днях одна из самых ярких участниц знаменитой телестройки, 25-летняя Саша Черно, рассказала о том, что до прихода на проект у нее был тяжелый период. Оказывается, звезду несколько раз пытались лишить жизни. 

    Участница «Дома-2» Саша Черно на протяжении полутора лет строит любовь на проекте. Многие телезрители то и дело критикуют девушку за лишний вес, взрывной характер и называют ее приход на телестройку «сомнительным». 

    На днях на своей странице в Инстаграме Саша опубликовала пост, в котором ответила своим обидчикам и рассказала, как именно она попала на «Дом-2». «До 2015 года я считала, что проект невозможно смотреть. Потом начала засыпать под него, потом подсела. Решила пойти на кастинг, меня не взяли, сказали не наш формат», — рассказала Черно (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены)

    Спустя некоторое время она узнала от своей младшей сестры, что на шоу проходит конкурс «Свадьба на миллион», для которого дети должны записать ролик. Девочка попросила Сашу поехать с ней на съемку. 

    Черно призналась, что в тот момент в ее жизни был трудный период.

    Поэтому после того как организаторы предложили ей стать участницей проекта, она, недолго думая, согласилась. «Тогда у меня все было не очень стабильно. Два раза меня чуть было не лишили жизни. Пистолет стоял прямо у моего виска. Меня с моими подружками постоянно преследовала тачка с тонированными стеклами», — откровенно рассказала Саша. В подробности девушка решила не вдаваться и пообещала рассказать об этой страшной истории позже. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Саша Черно

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Ох,сколько фотошопа! А по теме если,она сама же призналась,что должна людям туеву тучу денег.Что она занималась махинациями всякими,занимала постоянно у всех...Может поэтому её преследовала
      Машина и пистолет у виска?

    • Фотошопищееее, и они смотрятся как кабаре дуэт

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