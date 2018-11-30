Раскрыты новые подробности о загадочной смерти «русской звезды Голливуда» Натали Вуд

29 ноября, в годовщину смерти актрисы Натали Вуд, западные СМИ раскрыли новые детали о жизни и предполагаемые обстоятельства гибели знаменитости.

1 2 3 ... 8 В Сети появился подскаст, в котором собраны новые факты, связанные с гибелью Натали Вуд

Ровно 37 лет назад при невыясненных обстоятельствах погибла американская актриса русского происхождения Натали Вуд. Знаменитость, трижды номинировавшаяся на премию «Оскар», пропала во время ночной прогулки на яхте с мужем и актером Робертом Вагнером, капитаном судна Деннисом Дэверном и приятелем Кристофером Уокеном. Вскоре тело актрисы было найдено у берегов Санта-Каталины.

На днях западный интернет-ресурс Radaronline.com собрал воедино факты и предположения о причинах смерти Вуд. Все они были озвучены в рамках подкаста Fatal Voyage: The Mysterious Death of Natalie Wood.

Так, следственные органы подозревают, что перед смертью на Натали напали. На теле погибшей актрисы были обнаружены гематомы. Полиция предположила, что женщину могли избить. Изначально произошедшее квалифицировалось как несчастный случай.



Полиции также кажется странным, что муж Натали не сотрудничал со следствием и менял показания. Крайне противоречивые данные, полученные от всех трех мужчин, находившихся на яхте вместе с Вуд, заставляют сомневаться в их правдивости.



Авторы подкаста также нашли неопубликованные мемуары знаменитости, в которых она откровенно рассказала о чувстве одиночества, преследовавшем ее в Голливуде. К тому же сестра Натали Лана утверждает, что актриса однажды поймала мужа на измене... с другим мужчиной. Все это, очевидно, говорит о напряженных отношениях супругов.



На возможность насильственной смерти звезды фильма «Бунтарь без причины» указывают и показания свидетеля: в подкасте приводятся слова некой Мэрилин Вейн, чья лодка находилась неподалеку от яхты голливудских звезд. По ее словам, она и сын слышали в злополучную ночь женские крики, умоляющие о помощи. К тому же Роберт Вагнер был очень ревнивым мужчиной и, по некоторым данным, однажды даже планировал убийство коллеги Натали Вуд по съемочной площадке. Инсайдеры не сомневаются, что разрушающийся брак мог подтолкнуть актера к самым разным действиям.

