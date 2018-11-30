Сын Игоря Талькова опроверг информацию о своем задержании за вождение в нетрезвом виде

Игорь Тальков-младший — единственный сын звезды 1990-х Игоря Талькова, который родился в браке музыканта с ассистенткой режиссера по имени Татьяна. Наследник знаменитого артиста пошел по стопам отца и сейчас продолжает выступать на сцене. Недавно Тальков-младший дал журналистам повод заговорить о себе. На днях прессе появилась информация о том, что Игоря поймали за вождением в нетрезвом виде, а он отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД.
«Я с 2014 года не пью. Меня действительно тормознули, и я отказался ехать сдавать кровь. Принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают везде, постоянно меня тормозят», — заявил Тальков-младший. По его словам, музыкант попросту устал от предвзятого отношения сотрудников ГИБДД.