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    Сын Игоря Талькова опроверг информацию о своем задержании за вождение в нетрезвом виде

    30.11.2018
    30 ноября в отечественных СМИ появились данные, что 37-летнего Игоря Талькова задержали после того, как он отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Музыкант поспешил расставить все точки над i.

    Игорь Тальков-младший — единственный сын звезды 1990-х Игоря Талькова, который родился в браке музыканта с ассистенткой режиссера по имени Татьяна. Наследник знаменитого артиста пошел по стопам отца и сейчас продолжает выступать на сцене. Недавно Тальков-младший дал журналистам повод заговорить о себе. На днях прессе появилась информация о том, что Игоря поймали за вождением в нетрезвом виде, а он отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД.

    Увидев многочисленные публикации в СМИ, музыкант решил лично прокомментировать эти сведения. На своем Youtube-канале Игорь заявил, что все это — выдумки журналистов. 

    «Я с 2014 года не пью. Меня действительно тормознули, и я отказался ехать сдавать кровь. Принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают везде, постоянно меня тормозят», — заявил Тальков-младший. По его словам, музыкант попросту устал от предвзятого отношения сотрудников ГИБДД.

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram, Legion-Media, TASS

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