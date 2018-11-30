Рэпер Хаски объяснил, почему отменил концерты сразу в шести городах

Не так давно поклонники Хаски узнали новость о том, что большинство декабрьских выступлений музыканта не состоятся. На днях рэпер прокомментировал ситуацию с отменой своих концертов в нескольких городах России.



1 2 3 4 5 6 7 Рэпер хаски отменил несколько своих концертов

Дмитрий Кузнецов, более известный под псевдонимом Хаски, пользуется большой популярностью среди молодежи России. Но что нравится одним то, непременно не нравится другим.



21 ноября стало известно, что молодой исполнитель был задержан правоохранительными органами за выступление на крыше автомобиля. Рэпер решил залезть на машину в знак протеста: в этот день местные власти запретили ему выступать в Краснодаре, ссылаясь на то, что его репертуар нарушает законодательство. А на днях стало известно, что Хаски отменил свои запланированные на декабрь концерты сразу в шести российских городах: в Волгограде, Саратове, Ярославле, Вологде, Нижнем Новгороде и Иванове.

Поклонники ждали объяснений от музыканта, и он наконец дал свой комментарий по поводу этой ситуации.

Причиной отмены концертов, по словам Хаски, стало то, что он устал воевать с органами. «Столкнувшись с миллиардом трудностей и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть», — заявил рэпер на своей странице в одной из социальных сетей. Музыкант также отметил, что перенести выступления на другие даты в декабре не получилось, так как они оказались заняты. Известно, что концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске, как и планировалось, состоятся.