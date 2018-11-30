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    Анна Хилькевич отреагировала на сообщения о своем разводе

    30.11.2018
    В своем новом посте Анна Хилькевич продемонстрировала, что поклонники думают о ее браке. Также актриса ответила на подозрения интернет-пользователей, которые считают, что она уже давно развелась с мужем. 

    Анна Хилькевич принадлежит к числу тех знаменитостей, которые не так часто публикуют фото с супругами в своем Инстаграме. Хотя снимков с детьми с микроблоге актрисы довольно-таки много. Именно из-за этого интернет-пользователи регулярно подозревают, что Анна уже давно не живет с отцом своих детей Артуром. Хилькевич довольно регулярно общается с подписчиками, поэтому решила наконец расставить все точки над i. 

    «Артур, посмотри, что мы творим, не выкладывая совместные фотографии! Поэтому я публикую совместную! Правда, она была сделана год назад. Милый, ну, что, давай расскажем людям уже правду?» — иронично подписала скрин из комментариев Анна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

    «Люди с ума чтоли посходили?», «Мда, столько выводов из ничего», «Фотки совместные в Инстаграме это, конечно, самое важное в любых отношениях», «Не публикует фото ребенка, значит, его нет — это что за логика-то такая?», «Мда, насыщенная у некоторых людей жизнь, судя по всему», — написали фолловеры в комментариях. Многие из них обратили внимание на то, что Артур довольно часто выкладывает фотографии с женой на личной странице. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Анна Хилькевич

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Ну и правильно, респект Хилькевич - хоть кто-то не выкладывает каждый пук, как многие. Счастье любит тишину.

    • А что, разве кто-то что-то писал об их разводе? Я лично первый раз об этом читаю.

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