Анна Хилькевич отреагировала на сообщения о своем разводе

В своем новом посте Анна Хилькевич продемонстрировала, что поклонники думают о ее браке. Также актриса ответила на подозрения интернет-пользователей, которые считают, что она уже давно развелась с мужем.

1 2 3 ... 8 Анна Хилькевич опровергла слухи о разладе в отношениях с мужем

Анна Хилькевич принадлежит к числу тех знаменитостей, которые не так часто публикуют фото с супругами в своем Инстаграме. Хотя снимков с детьми с микроблоге актрисы довольно-таки много. Именно из-за этого интернет-пользователи регулярно подозревают, что Анна уже давно не живет с отцом своих детей Артуром. Хилькевич довольно регулярно общается с подписчиками, поэтому решила наконец расставить все точки над i.



«Артур, посмотри, что мы творим, не выкладывая совместные фотографии! Поэтому я публикую совместную! Правда, она была сделана год назад. Милый, ну, что, давай расскажем людям уже правду?» — иронично подписала скрин из комментариев Анна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



«Люди с ума чтоли посходили?», «Мда, столько выводов из ничего», «Фотки совместные в Инстаграме это, конечно, самое важное в любых отношениях», «Не публикует фото ребенка, значит, его нет — это что за логика-то такая?», «Мда, насыщенная у некоторых людей жизнь, судя по всему», — написали фолловеры в комментариях. Многие из них обратили внимание на то, что Артур довольно часто выкладывает фотографии с женой на личной странице.