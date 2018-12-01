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    Андрей Разин стал продюсером дочери Евгения Осина, чтобы финансово ей помочь

    01.12.2018
    17 ноября стало известно о смерти Евгения Осина. В связи с траурным событием многочисленные друзья и коллеги певца выразили свои соболезнования его семье и пообещали поклонникам не оставлять близких артиста и помогать им. Одной из таких звезд стал Андрей Разин, который дал публичное обещание заботиться о дочери Евгения Агнии.
    • Андрей Разин
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      Андрей Разин дал публичное обещание сделать из дочери покойного Евгения Осина настоящую звезду
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    На днях Андрей Разин дал интервью «Комсомольской правде» в котором заявил, что собирается сделать из 16-летней дочери покойного Евгения Осина Агнии настоящую звезду. По словам экс-руководителя группы «Ласковый май», со столь приятным тембром голоса девушку точно ждут высокие гонорары и любовь публики.

    Продюсер также рассказал, что в будущем году наследница артиста примет участие во всероссийском музыкальном туре, который называется «30 лет вместе». Агния будет выступать на одной сцене с такими звездами как Наталья Гулькина, участниками группы «Ласковый май», «Фристайл» и «Мечтать». Девушка исполнит хит Евгения Осина «Плачет девушка в автомате», а также песню собственного сочинения, посвященную отцу.

    Кроме того, Разин предложил Агнии роль певицы Натальи Грозовской в новом фильме о «Ласковом мае». «Скоро вся страна будет ее лицезреть», — подытожил продюсер, дав обещание сделать дочь Осина самой успешной и богатой девочкой в России. 

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Persona Stars, VK.com
    Теги:

    Евгений Осин, Андрей Разин

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