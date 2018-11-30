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    Кортни Кардашьян на всякий случай заморозила свои яйцеклетки

    30.11.2018
    У 39-летней Кортни Кардашьян есть трое детей, и о новом пополнении она пока не думает. Тем не менее знаменитость решила заморозить собственные репродуктивные клетки для той ситуации, если снова вдруг решится стать мамой.

    Семейство Кардашьян-Дженнер рассказывает зрителям своего семейного шоу буквально обо всем — от выбора наряда или мейкапа до самых интимных подробностей своей личной жизни. На этот раз 39-летняя Кортни Кардашьян откровенно призналась, что решила на всякий заморозить свои яйцеклетки. Об этом сообщает издание People.

    «У меня было такое нестабильное эмоциональное состояние, потому что я делала уколы гормонов перед тем как заморозить яйцеклетки. Это было просто безумие, мне хотелось выпрыгнуть из собственной кожи. Я сходила с ума, это просто невыносимо», — рассказала старшая из знаменитых сестер в последнем выпуске шоу «Семейство Кардашьян». Звезда даже показала следы от инъекций на своем животе. 

    Кортни призналась, что сейчас не планирует снова забеременеть, однако наличие замороженных яйцеклеток, которые можно будет использовать в любой момент, приносит ей ощущение спокойствия и комфорта.

    Напомним, сейчас знаменитость воспитывает троих детей от бывшего мужа Скотта Дисика — 8-летнего Мэйсона, 5-летнюю Пенелопу и 3-летнего Рейна. Как знать, возможно, через некоторое время у малышей появится братик или сестричка.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Кортни Кардашьян

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Ким говорила верно, Кортни реально скучная.

    • Ну сделала и сделала, но зачем об этом всему миру докладывать? Кому могут быть интересны чужие организмы и то, что из них достали и куда это положили? Прям представляю ситуацию: звонит одна "фолловерша" другой: "Прикинь, а Кортни-то Кардашьян-то че учудила: яйцеклетку свою заморозила и хранить теперича будет на всякий пожарный". "Датычо?! Вот это да! Ну офигеть прям! Отпрашиваюсь с работы, это надо отметить и обсудить поподробнее". И реально сидят пару часов эту новость обсасывают... А ведь, наверное, и правда, есть такие люди. Ужас, какой унылой и пустой должна быть их жизнь, чтобы так растворяться в чужой...

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