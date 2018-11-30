Кортни Кардашьян на всякий случай заморозила свои яйцеклетки

У 39-летней Кортни Кардашьян есть трое детей, и о новом пополнении она пока не думает. Тем не менее знаменитость решила заморозить собственные репродуктивные клетки для той ситуации, если снова вдруг решится стать мамой.

1 2 3 4 5 6 7 39-летняя Кортни Кардашьян решила заморозить свои яйцеклетки

Семейство Кардашьян-Дженнер рассказывает зрителям своего семейного шоу буквально обо всем — от выбора наряда или мейкапа до самых интимных подробностей своей личной жизни. На этот раз 39-летняя Кортни Кардашьян откровенно призналась, что решила на всякий заморозить свои яйцеклетки. Об этом сообщает издание People.



«У меня было такое нестабильное эмоциональное состояние, потому что я делала уколы гормонов перед тем как заморозить яйцеклетки. Это было просто безумие, мне хотелось выпрыгнуть из собственной кожи. Я сходила с ума, это просто невыносимо», — рассказала старшая из знаменитых сестер в последнем выпуске шоу «Семейство Кардашьян». Звезда даже показала следы от инъекций на своем животе.



Кортни призналась, что сейчас не планирует снова забеременеть, однако наличие замороженных яйцеклеток, которые можно будет использовать в любой момент, приносит ей ощущение спокойствия и комфорта.



Напомним, сейчас знаменитость воспитывает троих детей от бывшего мужа Скотта Дисика — 8-летнего Мэйсона, 5-летнюю Пенелопу и 3-летнего Рейна. Как знать, возможно, через некоторое время у малышей появится братик или сестричка.

