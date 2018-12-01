Влад Соколовский улетел отдыхать в Лос-Анджелес со своей новой девушкой

В августе этого года стало известно о расставании Влада Соколовского с женой. С тех пор певец успел обрести новую любовь — теперь он встречается с фитнес-моделью Натальей Сульяновой. Недавно пара отдыхала в Таиланде и на Кипре.
На днях Влад сообщил своим подписчикам, что собирался поехать в Лос-Анджелес с другом, которому в последний момент пришлось отказаться от путешествия из-за срочной работы. Несмотря на это обстоятельство, певец отправился в Америку один и поделился с поклонниками, что нисколько не пожалел о своем решении.
Но, похоже, Соколовский все-таки не проводит долгие вечера на шикарной арендованной вилле в одиночестве. В одной из последних инстаграм-историй исполнителя подписчики заметили темноволосую девушку, внешне очень похожую на Наталью Сульянову. Для поклонников артиста, который до сих пор официально не подтвердил свои отношения с фитнес-моделью, это видео стало еще одним доказательством их романа.
Новая баба симпатичнее старой, черты лица милее и нежнее, а у старой - грубые. Кстати, что-то ее не слышно последнее время. Почему не плачется и не жалуется на свою нелегкую судьбинушку? Че-то волнуюсь!