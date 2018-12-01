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    Влад Соколовский улетел отдыхать в Лос-Анджелес со своей новой девушкой

    01.12.2018
    Несколько дней назад 28-летний Влад Соколовский отправился в Лос-Анджелес, чтобы расслабиться и отвлечься от работы. Певец снял шикарную виллу, на которой хорошо проводит время вместе со своей новой возлюбленной.

    В августе этого года стало известно о расставании Влада Соколовского с женой. С тех пор певец успел обрести новую любовь — теперь он встречается с фитнес-моделью Натальей Сульяновой. Недавно пара отдыхала в Таиланде и на Кипре.

    На днях Влад сообщил своим подписчикам, что собирался поехать в Лос-Анджелес с другом, которому в последний момент пришлось отказаться от путешествия из-за срочной работы. Несмотря на это обстоятельство, певец отправился в Америку один и поделился с поклонниками, что нисколько не пожалел о своем решении.

    Но, похоже, Соколовский все-таки не проводит долгие вечера на шикарной арендованной вилле в одиночестве. В одной из последних инстаграм-историй исполнителя подписчики заметили темноволосую девушку, внешне очень похожую на Наталью Сульянову. Для поклонников артиста, который до сих пор официально не подтвердил свои отношения с фитнес-моделью, это видео стало еще одним доказательством их романа.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Влад Соколовский

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Новая баба симпатичнее старой, черты лица милее и нежнее, а у старой - грубые. Кстати, что-то ее не слышно последнее время. Почему не плачется и не жалуется на свою нелегкую судьбинушку? Че-то волнуюсь!

    • Гость

      Новая баба симпатичнее старой, черты лица милее и нежнее, а у старой - грубые. Кстати, что-то ее не слышно последнее время. Почему не плачется и не жалуется на свою нелегкую судьбинушку? Че-то волнуюсь!

      Жалобы на злую судьбинушку плохо продаются ввиду огромной конкуренции в данном сегменте рынка межполовых отношений..

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