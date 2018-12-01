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    Пока Виктория занимается своими делами, Дэвид Бекхэм льнет к Белле Хадид на показе Dior

    01.12.2018
    Дэвид Бекхэм и Белла Хадид уже не в первый раз оказываются на соседних сидениях во время светских мероприятий. На днях модель и легенда футбола были замечены сидящими чересчур близко друг к другу во время модного показа. 
    • Дэвид Бекхэм, Белла Хадид
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      Дэвид Бекхэм снова дал Виктории повод для ревности, сев слишком близко к Белле Хадид
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    Слухи о том, что брак Дэвида и Виктории Бекхэм не так идеален, как кажется со стороны, ходят уже много лет. С тех пор, как футболист завершил спортивную карьеру, его то и дело пытаются уличить в супружеских изменах. Например, журналисты еще несколько месяцев назад приписывали 43-летнему многодетному отцу роман с 22-летней Беллой Хадид.

    На днях Дэвид и Белла снова были замечены вместе на показе Dior. Вероятно, Виктория пожалела, что не посетила это мероприятие, потому что ее муж сел уж очень близко к юной модели и то и дело задевал ее своим плечом.

    Как сообщает портал Daily Mail, знаменитости вели себя очень сдержанно и не вели теплых бесед, как делали это во время случайных встреч на светских тусовках раньше. Возможно, Хадид и Бекхэм все же следят за тем, что он них пишут в прессе и стараются не давать лишних поводов для ревности и без того беспокойной Виктории.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Rex, Legion-Media, Getty Images
    Теги:

    Дэвид Бекхэм, Белла Хадид

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