Пока Виктория занимается своими делами, Дэвид Бекхэм льнет к Белле Хадид на показе Dior

Дэвид Бекхэм и Белла Хадид уже не в первый раз оказываются на соседних сидениях во время светских мероприятий. На днях модель и легенда футбола были замечены сидящими чересчур близко друг к другу во время модного показа.

1 2 3 4 5 6 7 Дэвид Бекхэм снова дал Виктории повод для ревности, сев слишком близко к Белле Хадид

Слухи о том, что брак Дэвида и Виктории Бекхэм не так идеален, как кажется со стороны, ходят уже много лет. С тех пор, как футболист завершил спортивную карьеру, его то и дело пытаются уличить в супружеских изменах. Например, журналисты еще несколько месяцев назад приписывали 43-летнему многодетному отцу роман с 22-летней Беллой Хадид.



На днях Дэвид и Белла снова были замечены вместе на показе Dior. Вероятно, Виктория пожалела, что не посетила это мероприятие, потому что ее муж сел уж очень близко к юной модели и то и дело задевал ее своим плечом.



Как сообщает портал Daily Mail, знаменитости вели себя очень сдержанно и не вели теплых бесед, как делали это во время случайных встреч на светских тусовках раньше. Возможно, Хадид и Бекхэм все же следят за тем, что он них пишут в прессе и стараются не давать лишних поводов для ревности и без того беспокойной Виктории.

