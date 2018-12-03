Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли тайную свадьбу

Не так давно Регина Тодоренко рассказывала журналистам о том, какой она видит свою свадьбу. 3 декабря выяснилось, что бракосочетание телеведущей с певцов Владом Топаловым уже состоялось.

1 2 3 ... 8 Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались втайне от всех

Регина Тодоренко и Влад Топалов — одна из самых скрытных пар отечественного шоу-бизнеса. Поначалу влюбленные довольно долго утверждали, что их связывают исключительно дружеские отношения, а после телеведущая маскировала беременный живот так долго, как только могла, пока ее интересное положение не стало очевидным. Поклонники были уверены, что уж свою свадьбу Регина и Влад скрывать не станут, но не тут-то было.

3 декабря журналисты издания StarHit выяснили, что Тодоренко и Топалов официально стали мужем и женой еще 25 октября.

«День был сумасшедший, но веселый. Накануне приехали родители. Заранее обсудили детали с регистратором брака. У нас была свадьба в белоджинсовом стиле casual. Все-таки живот у Регины большой, и уже не так просто передвигаться. Главный вопрос — удобство», — рассказал об этом волнительном дне Влад.



Регина в свою очередь призналась, что платье выбрала намного быстрее, чем кольцо. «В одном журнале очень понравился вариант из платины, но его не оказалось в Москве. Пришлось везти из Парижа. Померила, и такое же изготовили на заказ», — вспомнила Тодоренко.



По словам супругов, свадьбу они отметили в ресторане одного из своих друзей. На этом небольшом торжестве, как объяснили Влад и Регина, присутствовали самые близкие родственники.