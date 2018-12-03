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    Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли тайную свадьбу

    03.12.2018
    Не так давно Регина Тодоренко рассказывала журналистам о том, какой она видит свою свадьбу. 3 декабря выяснилось, что бракосочетание телеведущей с певцов Владом Топаловым уже состоялось. 

    Регина Тодоренко и Влад Топалов — одна из самых скрытных пар отечественного шоу-бизнеса. Поначалу влюбленные довольно долго утверждали, что их связывают исключительно дружеские отношения, а после телеведущая маскировала беременный живот так долго, как только могла, пока ее интересное положение не стало очевидным. Поклонники были уверены, что уж свою свадьбу Регина и Влад скрывать не станут, но не тут-то было. 

    3 декабря журналисты издания StarHit выяснили, что Тодоренко и Топалов официально стали мужем и женой еще 25 октября. 

    «День был сумасшедший, но веселый. Накануне приехали родители. Заранее обсудили детали с регистратором брака. У нас была свадьба в белоджинсовом стиле casual. Все-таки живот у Регины большой, и уже не так просто передвигаться. Главный вопрос — удобство», — рассказал об этом волнительном дне Влад. 

    Регина в свою очередь призналась, что платье выбрала намного быстрее, чем кольцо. «В одном журнале очень понравился вариант из платины, но его не оказалось в Москве. Пришлось везти из Парижа. Померила, и такое же изготовили на заказ», — вспомнила Тодоренко. 

    По словам супругов, свадьбу они отметили в ресторане одного из своих друзей. На этом небольшом торжестве, как объяснили Влад и Регина, присутствовали самые близкие родственники. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Влад Топалов, Регина Тодоренко

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • Тайную? А ничего, что тут каждые два дня нам сообщали о ней уже несколько месяцев?

    • когда она уже разродиться то?

    • Гость

      Тайную? А ничего, что тут каждые два дня нам сообщали о ней уже несколько месяцев?

      Не сообщали, а ОЧЕНЬ тонко намекали )

    • врет как дышит

    • Регина, изо всех сил делает хорошую мину при плохой игре. Когда идут в загс с пузом, которое на нос лезет и в таком виде, что фотки стыдно показать, тут уж не до улыбки во все 32 зуба. Она молодец, конечно, что упорно держит марку и изображает полное счастье при таких фиговых обстоятельствах, но все же все понимают.

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