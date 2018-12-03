Кенсингтонский дворец отреагировал на слухи о конфликте Меган Маркл и Кейт Миддлтон

В последнее время в прессе активно муссируются слухи о том, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон произошел серьезный конфликт, который стал причиной их противостояния. На днях представитель Кенсингтонского дворца наконец ответил на домыслы журналистов.

1 2 3 4 5 6 7 Кенсингтонский дворец впервые высказался о предполагаемом конфликте Меган Маркл и Кейт Миддлтон

После того, как стало известно о неожиданном переезде Меган Маркл и принца Гарри из Кенсингтонского дворца, журналисты стали куда активнее искать информацию о том, что на самом деле произошло между герцогиней Сассеской и Кейт Миддлтон в мае этого года. По слухам, конфликт, с которого началась длительная «холодная война» случился незадолго до свадьбы Меган и Гарри. Герцогиня Кембриджская якобы просила будущую родственницу, обходиться помягче с прислугой, но та слушать жену Уильяма не желала.

После этой стычки Меган и Кейт стали избегать друг друга и начали реже появляться на публике вместе. На этом настаивают журналисты издания Sun.

Несмотря на то, что обычно представители Кенсингтонского дворца не дают комментариев по таким темам, в этот раз они все же решили сделать исключение. «Этой ссоры никогда не происходило!» — коротко отрезал представитель пресс-службы. Впрочем, уточнять, какие сейчас отношения между герцогинями, он не стал.