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    Кенсингтонский дворец отреагировал на слухи о конфликте Меган Маркл и Кейт Миддлтон

    03.12.2018
    В последнее время в прессе активно муссируются слухи о том, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон произошел серьезный конфликт, который стал причиной их противостояния. На днях представитель Кенсингтонского дворца наконец ответил на домыслы журналистов. 
    • Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Уильям
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      Кенсингтонский дворец впервые высказался о предполагаемом конфликте Меган Маркл и Кейт Миддлтон
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    После того, как стало известно о неожиданном переезде Меган Маркл и принца Гарри из Кенсингтонского дворца, журналисты стали куда активнее искать информацию о том, что на самом деле произошло между герцогиней Сассеской и Кейт Миддлтон в мае этого года. По слухам, конфликт, с которого началась длительная «холодная война» случился незадолго до свадьбы Меган и Гарри. Герцогиня Кембриджская якобы просила будущую родственницу, обходиться помягче с прислугой, но та слушать жену Уильяма не желала. 

    После этой стычки Меган и Кейт стали избегать друг друга и начали реже появляться на публике вместе. На этом настаивают журналисты издания Sun. 

    Несмотря на то, что обычно представители Кенсингтонского дворца не дают комментариев по таким темам, в этот раз они все же решили сделать исключение. «Этой ссоры никогда не происходило!» — коротко отрезал представитель пресс-службы. Впрочем, уточнять, какие сейчас отношения между герцогинями, он не стал. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Принц Гарри, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл

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    Комментарии (7) Добавить комментарий
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    • Конфликт между Маркл и Кембриджами разразился во время празднования прошлого Рождества. Очень неприятную и тяжелую атмосферу создала тогда будущая герцогиня, согласно очевидцам (впервые за всю историю БКС в круг семьи был приглашен посторонний человек). Чарльз как мог старался смягчить обстановку. Катерина была на 5-м месяце и ей эти семейные посиделки дались нелегко. После этого Кембриджи дали понять, что это было первое и последнее Рождество, проведенное ими подобным образом. В этом году семья Вильяма приглашена праздновать Рождество к Миддлтонам. Однако, после интервью с Кэрол, рассказавшей читателям Таймс о грядущих рождественских планах для всей ее большой семьи, БКС поспешила с опровержением - Кембриджи и Сассеки сплотятся дружным фронтом на совместной встрече рождества у королевы.

    • Последние полгода Гарри сам на себя стал не похож - выглядит злым и растеряным.

    • Нет дыма без огня.

    • Гость

      Последние полгода Гарри сам на себя стал не похож - выглядит злым и растеряным.

      брату завидует

    • Гость

      Конфликт между Маркл и Кембриджами разразился во время празднования прошлого Рождества. Очень неприятную и тяжелую атмосферу создала тогда будущая герцогиня, согласно очевидцам (впервые за всю историю БКС в круг семьи был приглашен посторонний человек). Чарльз как мог старался смягчить обстановку. Катерина была на 5-м месяце и ей эти семейные посиделки дались нелегко. После этого Кембриджи дали понять, что это было первое и последнее Рождество, проведенное ими подобным образом. В этом году семья Вильяма приглашена праздновать Рождество к Миддлтонам. Однако, после интервью с Кэрол, рассказавшей читателям Таймс о грядущих рождественских планах для всей ее большой семьи, БКС поспешила с опровержением - Кембриджи и Сассеки сплотятся дружным фронтом на совместной встрече рождества у королевы.

      Вы представитель Кенсингтонского дворца?

    • Гость

      Вы представитель Кенсингтонского дворца?

      А представитель вам никогда ничего подобного не скажет. У них все хорошо. Но обслуживающий персонал нет-нет, да и болтанет, так и просачивается инфа в прессу.

    • Гость

      Последние полгода Гарри сам на себя стал не похож - выглядит злым и растеряным.

      Какая чушь)))

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