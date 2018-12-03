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    У 63-летнего Владимира Кузьмина появилась 26-летняя избранница

    03.12.2018
    В середине июня этого года Владимир Кузьмин развелся с Екатериной Трофимовой. Однако долго оставаться в одиночестве музыкант не собирался. Недавно он появился в свете с новой избранницей. 

    У Владимира Кузьмина всегда была довольно насыщенная личная жизнь. До встречи с Екатериной Трофимовой музыкант был женат дважды. Третий брак композитора продлился 17 лет. Однако в июне этого года Владимир и Екатерина приняли решение развестись. Ходили слухи, что причиной тому стало новое увлечение артиста, но домыслы журналистов так и не получили никаких доказательств. 

    Только на недавней премии «Песня года» Кузьмин вышел в свет с новой избранницей, которой оказалась 26-летняя девушка по имени Светлана. 

    Журналисты «Комсомольской правды» сообщили, что влюбленные практически ни на шаг не отлучались друг от друга. Более того, Владимир почти все время держал свою спутницу за руку. Поговаривают, Светлана не только сопровождает музыканта на светских мероприятиях, но уже обосновалась в его доме. Правда, сам Кузьмин эти слухи пока не комментирует. Зато его поклонники уверены, что в скором времени для Владимира в очередной раз зазвучит марш Мендельсона. Интересно, как к этому отнесется его бывшая жена Екатерина. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: PhotoXPress.ru, Persona Stars, Instagram
    Теги:

    Владимир Кузьмин

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • Ну вот и очередное доказательство для тех, кто связывается с богатыми старичками и думают, что они для них всегда будут молодыми - после 30-ти вы для них уже староваты и у кого есть возможность опять ищут помоложе

    • Горбатого могила исправит))

    • Интересно, а "звёзды" являются клиентами одного и того же пластического хирурга? Уж очень друг на друга становятся похожими)

    • вчера показывали Кельми.Боже что с ним стало(((((((((

    • Гость

      вчера показывали Кельми.Боже что с ним стало(((((((((

      Кельми ждёт судьба Осина и Кузьмин не далеко от них ушёл.Нет ничего отвратительнее старых пьющих мужиков.

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