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    Алана Мамаева не смогла сдержать слез, рассказывая об измене мужа

    03.12.2018
    Долгое время Алана Мамаева всеми силами поддерживала мужа Павла, который сейчас находится в СИЗО. Однако на днях жена футболиста поделилась со своими фолловерами шокирующими подробностями их брака. 

    До того как Павел Мамаев отправился в СИЗО, в прессе ходили слухи о том, что его жена Алана решила подать на развод. Однако после скандала супруга футболиста исправно поддерживала любимого и рассказывала о нем в своих многочисленных публикациях в Инстаграме. Как выяснилось на днях, все это время у Павла и Аланы были серьезные проблемы в отношениях, которые они тщательно от всех скрывали. Судя по словам женщины, супруг неоднократно ей изменял.

    В Инстаграме жена футболиста написала: «Мой ''муж'' cемью променял на ..., из-за которой и начался весь конфликт с водителем! Она из Вильнюса» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).  

    Также в распоряжении журналистов портала Super.ru появился небольшой отрывок прямого эфира, который провела Алана этой ночью. Там женщина, не сдерживая рыданий, рассказывает поклонникам: «Эти дни я на него орала. А сегодня он опять с ней переписывается. Я ему говорю: ''Я тебя люблю, я тебя жду''. А он мне: ''Где дети?''. Они по нему скучают. Я ему говорю: ''Ты меня хотя бы любишь?'' Он не отвечает. Я ему — зачем ты опять с ней переписываешься?! Он говорит — я тебя сейчас заблокирую». 

    Сейчас ни прямого эфира, ни записи уже нет. Поклонники стараются поддерживать Алану в комментариях.

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Алана Мамаева, Павел Мамаев

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    Комментарии (25) Добавить комментарий
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    • Ну закономерно все, он деньги зарабатывает, а она только тратит и ничего из себя не представляет, почти всегда в таких случаях мужики бегут налево , им же надо самоутвердиться с какой то тетей, которая еще кем то востребована.

    • На самом деле Пашка - хоть и известный футболист, но закомплексованный парень и замухрышка. Уверена, Алана - первая его красивая баба. Любит его и поддерживает. Жаль, что он ее на каких-то девок малолетних променял

    • о

      На самом деле Пашка - хоть и известный футболист, но закомплексованный парень и замухрышка. Уверена, Алана - первая его красивая баба. Любит его и поддерживает. Жаль, что он ее на каких-то девок малолетних променял

      Видимо от любви к нему и детям она в наркотиическом угаре по кабакам скакала, он какая-никакая публичная личность, а она его позорила только так и плевать ей было каково ему это

    • Все давно посмотрели видео и поняли, что мамай гулял в ту ночь с какой-то левой телкой, которая его и щупала, и лапала, и чмокала. А до супруги только дошло...

    • о

      На самом деле Пашка - хоть и известный футболист, но закомплексованный парень и замухрышка. Уверена, Алана - первая его красивая баба. Любит его и поддерживает. Жаль, что он ее на каких-то девок малолетних променял

      Алане меньше употреблять надо, может, тогда и мужик будет ценить и уважать. У богатых и знаменитых таких "алан" в каждом городе по три штуки. Соглашаясь на брак с таким партнёром надо принимать все условия игры. Она всё понимает и давно знает.

    • Ничего удивительного, гармоничные счастливые отношения возможны лишь между людьми с равным уровнем энергетики, миллионер Прохоров не очаруется лишь глубиной чьих-то глаз, необходимо из себя что-то представлять. Паразитки не притягательны и легко взаимозаменяемы.

    • Злобный скунс

      Алане меньше употреблять надо, может, тогда и мужик будет ценить и уважать. У богатых и знаменитых таких "алан" в каждом городе по три штуки. Соглашаясь на брак с таким партнёром надо принимать все условия игры. Она всё понимает и давно знает.

      Не соглашусь, что она все понимает. У нее с интеллектом то не очень, а самомнения выше крыши, она 100% считала, что Мамай ей ноги целовать до конца жизни должен, только за то, что она свой взор на него обратила, потому и вела себя без всякого удержу, пока ответочки прилетать не начали.

    • Минуточку, а откуда он переписывается? Из изолятора?

    • Гость

      Ничего удивительного, гармоничные счастливые отношения возможны лишь между людьми с равным уровнем энергетики, миллионер Прохоров не очаруется лишь глубиной чьих-то глаз, необходимо из себя что-то представлять. Паразитки не притягательны и легко взаимозаменяемы.

      Бизнесвумен, актрисам, олимпийским чемпионкам и оперным певицам тоже изменяют..как раз с паразитками ничего из себя не представляющими, главное чтобы была сексуально привлекательна

    • Гость

      Видимо от любви к нему и детям она в наркотиическом угаре по кабакам скакала, он какая-никакая публичная личность, а она его позорила только так и плевать ей было каково ему это

      Когда это было-то? Давайте еще факты соберем 20-летней давности.. Все не без грешка. В этой ситуации Алана ведет себя достойно - поддерживает мужа. А он в это время с малолетками тусит

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