Алана Мамаева не смогла сдержать слез, рассказывая об измене мужа

Долгое время Алана Мамаева всеми силами поддерживала мужа Павла, который сейчас находится в СИЗО. Однако на днях жена футболиста поделилась со своими фолловерами шокирующими подробностями их брака.

До того как Павел Мамаев отправился в СИЗО, в прессе ходили слухи о том, что его жена Алана решила подать на развод. Однако после скандала супруга футболиста исправно поддерживала любимого и рассказывала о нем в своих многочисленных публикациях в Инстаграме. Как выяснилось на днях, все это время у Павла и Аланы были серьезные проблемы в отношениях, которые они тщательно от всех скрывали. Судя по словам женщины, супруг неоднократно ей изменял.

В Инстаграме жена футболиста написала: «Мой ''муж'' cемью променял на ..., из-за которой и начался весь конфликт с водителем! Она из Вильнюса» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Также в распоряжении журналистов портала Super.ru появился небольшой отрывок прямого эфира, который провела Алана этой ночью. Там женщина, не сдерживая рыданий, рассказывает поклонникам: «Эти дни я на него орала. А сегодня он опять с ней переписывается. Я ему говорю: ''Я тебя люблю, я тебя жду''. А он мне: ''Где дети?''. Они по нему скучают. Я ему говорю: ''Ты меня хотя бы любишь?'' Он не отвечает. Я ему — зачем ты опять с ней переписываешься?! Он говорит — я тебя сейчас заблокирую».



Сейчас ни прямого эфира, ни записи уже нет. Поклонники стараются поддерживать Алану в комментариях.