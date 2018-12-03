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    «Я всегда буду любить Кети»: Гуф опроверг информацию о том, что расстался с Топурией из-за любовницы

    03.12.2018
    На днях Яна Шевцова дала откровенное интервью одному из российских изданий, где подробно рассказала о том, как Кети Топурия узнала об их с Гуфом романе. Утром 3 декабря рэпер провел прямой эфир в Инстаграме и расставил все точки над i. 

    С каждым днем в прессе появляется все больше подробностей романа Алексея Долматова и Яны Шевцовой. Уроженка Екатеринбурга с удовольствием делится с журналистами и интернет-пользователями деталями своих отношений со знаменитым рэпером. Так, недавно в интервью изданию «СтарХит» девушка вспомнила, как Кети Топурия узнала об их отношениях. «Я уважаю ее. Кети молодец, что ушла от него. Она ушла 13 ноября. Так получилось, что Кети услышала наш с Гуфом разговор. Ей это не понравилось», — рассказала Яна. 

    Долматов не смог проигнорировать интервью Шевцовой и провел прямой эфир в Инстаграме, где расставил все точки над i. 

    «С Кети я расстался не из-за Яны, как многие думают. И мне реально очень жалко и очень стыдно перед этим человеком. Прямо до слез. Лучше, чем Кети, я никого не встречал в своей жизни и практически уверен, что не встречу. Я Кети любил, люблю и буду любить», — заявил Гуф. 

    Обратился рэпер и к Яне, заявив, что собирается записать песню о ее жизни. По словам Долматова, он узнал множество неприятных фактов о Шевцовой, но намерен огласить их только в треке. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram, VK.com
    Теги:

    Яна Шевцова, Кети Топурия, Рэпер Guf (Алексей Долматов)

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