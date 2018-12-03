Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    СМИ: Меган Маркл хочет родить дома и тем самым нарушить традицию, введенную принцессой Дианой

    03.12.2018
    Недавно инсайдеры рассказали зарубежным журналистам, что Меган Маркл планирует нарушить традицию и рожать не в госпитале Святой Марии. Герцогиня Сассекская мечтает, чтобы ее первенец появился на свет в Фрогмор-хаусе.

    Когда Кейт Миддлтон была беременна третьим малышом, она мечтала о домашних родах. Однако нарушить традицию родов в госпитале Святой Марии, которую ввела еще принцесса Диана, так и не решилась. Первенец Леди Ди и принца Чарльза, Уильям, появился на свет именно там, а после его практически сразу показали всему миру. Точно так же уже трижды поступала и Кейт Миддлтон. Однако недавно появились слухи, что Меган Маркл вовсе не собирается рожать в госпитале Святой Марии. 

    По информации американского PopCulture, герцогиня Сассекская хочет, чтобы ее малыш появился на свет в Фрогмор-хаусе. 

    Кенсингтонский дворец, конечно же, пока никак не реагирует на эти слухи. В случае с Кейт фанатам, например, пришлось ждать до самых родов, чтобы узнать, правда ли это. 

    Впрочем, вполне возможно, что принц Гарри отговорит свою супругу от этой идеи. Младший сын леди Ди дорожит памятью своей матери и старается придерживаться всех традиций, которые она ввела. 

    Перейти к обсуждению 8


    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Принц Чарльз, Принцесса Диана, Все о беременности Меган Маркл

    Реклама

    Комментарии (8) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Пишут, что она ещё в надувном бассейне рожать собралась. В её возрасте с высокой вероятностью осложнений - самое то. Не прививается к афро цивилизация, хоть герцогиней назови, хоть кем

    • Ну значит, точно - суррогатная беременность. Не зря их в коттедж на отшибе переселяют в срочном порядке. Все будет шито-крыто.

    • да просто Мегаша не сможет выйти к народу на крылечко через три часа после родов, поэтому стушевалась и срочно решила рожать в ссылке))))

    • Во истину: "Cо своим уставом в чужой монастырь не ходят". Вопрос только в том, зачем же идти против всего? Сколько продлится терпение у других людей близко к этому причастных?

    • Гость

      Сколько продлится терпение у других людей близко к этому причастных?

      Ага, и крестные - американцы... Даёшь британскую республику!

    • Если Маркл хочет естественные роды - что ей в поле не рожается? Легко прогрессивную из себя строить, вытаскивая госпиталь к себе домой за счет налогоплательщиков вместо того, чтобы как нормальный человек приехать в больницу

    • Гарклов переселяют во Фрогмор-коттедж в Виндзоре, а Фрогмор Хаус - шикарная недвижимость по соседству и принадлежит Короне. Маркл, как и другие представители БКС туда может заходить, но не рожать же))

    • Гость

      Гарклов переселяют во Фрогмор-коттедж в Виндзоре, а Фрогмор Хаус - шикарная недвижимость по соседству и принадлежит Короне. Маркл, как и другие представители БКС туда может заходить, но не рожать же))

      а она по зову предков - где приспичило, там и родила. "Херцогиня"

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.