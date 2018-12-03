СМИ: Меган Маркл хочет родить дома и тем самым нарушить традицию, введенную принцессой Дианой

Недавно инсайдеры рассказали зарубежным журналистам, что Меган Маркл планирует нарушить традицию и рожать не в госпитале Святой Марии. Герцогиня Сассекская мечтает, чтобы ее первенец появился на свет в Фрогмор-хаусе.

1 2 3 4 5 6 7 Представители прессы рассказали, что Меган Маркл планирует домашние роды

Когда Кейт Миддлтон была беременна третьим малышом, она мечтала о домашних родах. Однако нарушить традицию родов в госпитале Святой Марии, которую ввела еще принцесса Диана, так и не решилась. Первенец Леди Ди и принца Чарльза, Уильям, появился на свет именно там, а после его практически сразу показали всему миру. Точно так же уже трижды поступала и Кейт Миддлтон. Однако недавно появились слухи, что Меган Маркл вовсе не собирается рожать в госпитале Святой Марии.

По информации американского PopCulture, герцогиня Сассекская хочет, чтобы ее малыш появился на свет в Фрогмор-хаусе.

Кенсингтонский дворец, конечно же, пока никак не реагирует на эти слухи. В случае с Кейт фанатам, например, пришлось ждать до самых родов, чтобы узнать, правда ли это.



Впрочем, вполне возможно, что принц Гарри отговорит свою супругу от этой идеи. Младший сын леди Ди дорожит памятью своей матери и старается придерживаться всех традиций, которые она ввела.