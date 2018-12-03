Валерий Леонтьев заявил о завершении своей карьеры

Валерий Леонтьев уже более сорока лет радует поклонников своим творчеством. На днях артист рассказал одному из российских СМИ, что планирует прекратить выступления и отправиться на заслуженный отдых.

1 2 3 4 5 6 Валерий Леонтьев заявил, что вскоре покинет сцену

69-летний Валерий Леонтьев является одним из самых ярких исполнителей на отечественной эстраде. Многие десятилетия армия поклонников певца не перестает восхищаться его творчеством. Однако на днях артист заявил, что вскоре собирается покинуть сцену.



В следующем году Леонтьев отметит свое 70-летие. Кроме того, у него запланировано масштабное шоу в Кремле под названием «Я вернусь». Как стало известно, именно после этих двух событий мэтр отечественной эстрады и планирует завершить карьеру.



«Я хочу попрощаться со всей этой историей. Сколько же можно! Очень устал, буду просто лежать», — сказал Валерий Леонтьев корреспонденту портала «Дни.ру».



Поклонники певца расстроены этой новостью и не перестают гадать, что же могло стать причиной такого его решения. Многие фанаты подумали, что у Леонтьева возникли проблемы со здоровьем, хотя сам артист не сообщал о причинах своего намерения покинуть сцену. Напомним, в сентябре этого года Валерий Леонтьев перенес пневмонию, из-за которой ему пришлось отказаться от участия в двух концертах на фестивале «Новая волна».

