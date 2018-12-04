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    Регина Тодоренко рассказала о том, как выбирала обручальные кольца

    04.12.2018
    3 декабря стало известно, что Регина Тодоренко и Влад Топалов больше месяца назад сыграли тайную свадьбу. Телеведущая решила поделиться деталями этого радостного события и сообщила подписчикам, что поиск колец стал для нее одним из самых сложных заданий.
    • Регина Тодоренко
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      Регина Тодоренко рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при выборе обручальных колец
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    Некоторое время назад Регина Тодоренко и Влад Топалов показали свои обручальные кольца в новом клипе исполнителя. Уже тогда поклонники пары были уверены, что знаменитости поженились. Как оказалось, это действительно произошло — телеведущая и певец сыграли секретную свадьбу еще 25 октября.

    Регина решила поделиться с подписчиками в Инстаграме деталями прошедшего торжества и рассказала им о том, как выбирала обручальные кольца. «Очень сложно будучи беременной выбирать обручальные кольца: ''Хочу больше камней, нет, хочу меньше камней, ой… пальцы отекли, а теперь какие-то тонкие стали''. Я самый привередливый товарищ», — призналась телеведущая. 

    Напомним, раньше знаменитость рассказал изданию «СтарХит», что платье нашла гораздо быстрее, чем кольцо. В одном из каталогов ей настолько понравилось изделие из платины, что его пришлось везти из Парижа, чтобы примерить. В итоге приглянувшиеся украшения Владу и Регине изготовили на заказ.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Регина Тодоренко, Влад Топалов

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