Регина Тодоренко рассказала о том, как выбирала обручальные кольца

3 декабря стало известно, что Регина Тодоренко и Влад Топалов больше месяца назад сыграли тайную свадьбу. Телеведущая решила поделиться деталями этого радостного события и сообщила подписчикам, что поиск колец стал для нее одним из самых сложных заданий.

1 2 3 4 5 6 Регина Тодоренко рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при выборе обручальных колец

Некоторое время назад Регина Тодоренко и Влад Топалов показали свои обручальные кольца в новом клипе исполнителя. Уже тогда поклонники пары были уверены, что знаменитости поженились. Как оказалось, это действительно произошло — телеведущая и певец сыграли секретную свадьбу еще 25 октября.



Регина решила поделиться с подписчиками в Инстаграме деталями прошедшего торжества и рассказала им о том, как выбирала обручальные кольца. «Очень сложно будучи беременной выбирать обручальные кольца: ''Хочу больше камней, нет, хочу меньше камней, ой… пальцы отекли, а теперь какие-то тонкие стали''. Я самый привередливый товарищ», — призналась телеведущая.



Напомним, раньше знаменитость рассказал изданию «СтарХит», что платье нашла гораздо быстрее, чем кольцо. В одном из каталогов ей настолько понравилось изделие из платины, что его пришлось везти из Парижа, чтобы примерить. В итоге приглянувшиеся украшения Владу и Регине изготовили на заказ.

