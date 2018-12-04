Родственница Меган Маркл работала поваром в королевской семье более 160 лет назад

Британские СМИ выяснили, что связь Меган Маркл с королевской семьей появилась задолго до того, как она стала женой принца Гарри. Оказалось, что много лет назад прапрабабушка герцогини работала поваром в Виндзорском замке!

1 2 3 4 5 6 7 Меган Маркл была связана с королевской семьей еще задолго до свадьбы с принцем Гарри

На днях британские журналисты сделали неожиданное заявление. Как сообщает таблоид The Sun, связь Меган Маркл с королевской семьей тянется уже более ста лет. Оказалось, что прапрабабушка герцогини работала поваром в Виндзорском замке задолго до свадьбы экс-актрисы и принца Гарри.

Согласно базе данных королевского персонала, в 1856 году во дворце поваром работала некая М. Берд. В то же самое время здесь находилась родственница Меган Маркл по имени Мэри Берд. Вскоре женщина вышла замуж за ирландского сапожника и офицера британской армии Томаса, а через некоторое время пара переехала на Мальту.



На Мальте у супругов родилось двое детей. После смерти мужа Мэри вместе с детьми переехала в Канаду. По словам инсайдера, доказательством их родства является еще и тот факт, что в 2015 году Меган Маркл посещала Мальту, чтобы исследовать свою родословную.