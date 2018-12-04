Родственница Меган Маркл работала поваром в королевской семье более 160 лет назад

На днях британские журналисты сделали неожиданное заявление. Как сообщает таблоид The Sun, связь Меган Маркл с королевской семьей тянется уже более ста лет. Оказалось, что прапрабабушка герцогини работала поваром в Виндзорском замке задолго до свадьбы экс-актрисы и принца Гарри.
Согласно базе данных королевского персонала, в 1856 году во дворце поваром работала некая М. Берд. В то же самое время здесь находилась родственница Меган Маркл по имени Мэри Берд. Вскоре женщина вышла замуж за ирландского сапожника и офицера британской армии Томаса, а через некоторое время пара переехала на Мальту.
На Мальте у супругов родилось двое детей. После смерти мужа Мэри вместе с детьми переехала в Канаду. По словам инсайдера, доказательством их родства является еще и тот факт, что в 2015 году Меган Маркл посещала Мальту, чтобы исследовать свою родословную.