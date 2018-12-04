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    Любовница Гуфа Яна Шевцова заявила, что рэпер был ее первым мужчиной

    04.12.2018
    Несмотря на многочисленные обещания Гуфа наконец раскрыть всю правду о Яне Шевцовой, пока только сама девушка активно делится подробностями их отношений. Например, на днях она рассказала о начале романа с рэпером. 

    Интернет-пользователи с нетерпением ожидают очной встречи рэпера Гуфа и его любовницы Яны Шевцовой на ток-шоу. Однако пока ни девушка, ни музыкант не собираются решать конфликт между собой. Так, уроженка Екатеринбурга продолжает делиться интимными подробностями романа с артистом. На днях Яна в своем Инстаграме рассказала о первой встрече с Алексеем. 

    «Было начало или где-то середина января, когда я сидела в кафе в Москве. У нас каким-то образом произошел диалог с Лешей. Мы друг другу стали симпатичны. Почему не поболтать побольше подумали мы... Он пригласил меня к себе домой. Ну раз у нас возникла симпатия друг к другу, я согласилась», — вспомнила Шевцова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

    У себя дома Алексей якобы начал уговаривать девушку выпить. В итоге Яна, по ее словам, была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    После этого у Шевцовой и Долматова случился секс, которого она практически не помнит. «До Леши у меня не было мужчин. Он воспользовался случаем и совершилось то, от чего я рыдала как будто у меня отняли часть моей жизни», — заявила Яна. По ее словам, Алексей обещал, что будет рядом, но в действительности бросил девушку, едва ей исполнилось 18 лет. 

    Как уже ранее писали некоторые СМИ и утверждала сама Шевцова, на момент первого полового акта ей было только 16 лет. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram, VK.com
    Теги:

    Яна Шевцова, Рэпер Guf (Алексей Долматов)

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    Комментарии (6) Добавить комментарий
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    • Что-то слишком много внимания этой девице.

    • Каждый день новые откровения.. Роман, беременность, аборт, татуировка, песня. Девка звезда прям, осталось сняться в кино или стать моделью, певицей, дизайнером, все в лучших традициях 😂

    • страшная девушка чья-то родственница?)

    • Яну продвигают. Ждем новых новостей. Скоро новая звезда на горизонте замаячит

    • скоро запоет

    • А поболтать побольше, кроме как у него дома, больше негде? Или из кафе в Москве пинками выгнали? Понятно, что вброс, но хоть бы сочиняли достойно!А в целом складывается впечатление, что она очень хотела дать, но Гуф не взял, и вот она мстю придумала!

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