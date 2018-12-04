Любовница Гуфа Яна Шевцова заявила, что рэпер был ее первым мужчиной

Интернет-пользователи с нетерпением ожидают очной встречи рэпера Гуфа и его любовницы Яны Шевцовой на ток-шоу. Однако пока ни девушка, ни музыкант не собираются решать конфликт между собой. Так, уроженка Екатеринбурга продолжает делиться интимными подробностями романа с артистом. На днях Яна в своем Инстаграме рассказала о первой встрече с Алексеем.
«Было начало или где-то середина января, когда я сидела в кафе в Москве. У нас каким-то образом произошел диалог с Лешей. Мы друг другу стали симпатичны. Почему не поболтать побольше подумали мы... Он пригласил меня к себе домой. Ну раз у нас возникла симпатия друг к другу, я согласилась», — вспомнила Шевцова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
После этого у Шевцовой и Долматова случился секс, которого она практически не помнит. «До Леши у меня не было мужчин. Он воспользовался случаем и совершилось то, от чего я рыдала как будто у меня отняли часть моей жизни», — заявила Яна. По ее словам, Алексей обещал, что будет рядом, но в действительности бросил девушку, едва ей исполнилось 18 лет.
Как уже ранее писали некоторые СМИ и утверждала сама Шевцова, на момент первого полового акта ей было только 16 лет.