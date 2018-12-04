Кэрол Миддлтон рассказала, что ее внуки — принц Джордж и принцесса Шарлотта — сами нарядят елку к Рождеству и Новому году

На днях 63-летняя Кэрол Миддлтон, мама герцогини Кембриджской, дала первое интервью газете The Telegraph. Женщина рассказала, что планирует провести Рождество и Новый год в кругу семьи. Во время праздничных каникул к ней в гости приедут внуки — 5-летний Джордж, 3-летняя Шарлотта и 7-месячный Луи.
Кэрол призналась, что очень любит новогодние елки и всегда старается сделать так, чтобы в ее доме их было как можно больше. В этом году они будут стоять даже в комнатах принца Джорджа и принцессы Шарлотты. К слову, их они украсят самостоятельно.
Как сообщает издание, мама герцогини Кейт и теща принца Уильяма живет в старинной усадьбе Баклбери, которая находится примерно в полутора часах езды от Лондона. Кэрол Миддлтон также рассказала изданию, что, несмотря на то, что ее дом можно назвать особняком, в нем всего семь спальных комнат.
Все-таки благородство оно или есть, или уже не надо. Не слишком красивая, на мой взгляд, женщина, но благородство, "породистость", чувство собственного достоинства делают свое дело. Если стиль и ухоженность - дело наживное (даже мэмэ немного удалось урвать), то эти качества врожденные.