Кэрол Миддлтон рассказала, что ее внуки — принц Джордж и принцесса Шарлотта — сами нарядят елку к Рождеству и Новому году

На днях мама Кейт Миддлтон Кэрол дала интервью газете The Telegraph и поделилась деталями того, как будет праздновать Рождество со своей семьей. Теперь мы знаем, что принц Джордж и принцесса Шарлотта украсят свою собственную елку.

1 2 3 4 5 6 7 Кэрол Миддлтон рассказала, что принц Джордж и принцесса Шарлотта сами нарядят праздничные елки

На днях 63-летняя Кэрол Миддлтон, мама герцогини Кембриджской, дала первое интервью газете The Telegraph. Женщина рассказала, что планирует провести Рождество и Новый год в кругу семьи. Во время праздничных каникул к ней в гости приедут внуки — 5-летний Джордж, 3-летняя Шарлотта и 7-месячный Луи.



Кэрол призналась, что очень любит новогодние елки и всегда старается сделать так, чтобы в ее доме их было как можно больше. В этом году они будут стоять даже в комнатах принца Джорджа и принцессы Шарлотты. К слову, их они украсят самостоятельно.



Как сообщает издание, мама герцогини Кейт и теща принца Уильяма живет в старинной усадьбе Баклбери, которая находится примерно в полутора часах езды от Лондона. Кэрол Миддлтон также рассказала изданию, что, несмотря на то, что ее дом можно назвать особняком, в нем всего семь спальных комнат.

