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    Кэрол Миддлтон рассказала, что ее внуки — принц Джордж и принцесса Шарлотта — сами нарядят елку к Рождеству и Новому году

    04.12.2018
    На днях мама Кейт Миддлтон Кэрол дала интервью газете The Telegraph и поделилась деталями того, как будет праздновать Рождество со своей семьей. Теперь мы знаем, что принц Джордж и принцесса Шарлотта украсят свою собственную елку.
    • Кэрол Миддлтон
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      Кэрол Миддлтон рассказала, что принц Джордж и принцесса Шарлотта сами нарядят праздничные елки
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    На днях 63-летняя Кэрол Миддлтон, мама герцогини Кембриджской, дала первое интервью газете The Telegraph. Женщина рассказала, что планирует провести Рождество и Новый год в кругу семьи. Во время праздничных каникул к ней в гости приедут внуки — 5-летний Джордж, 3-летняя Шарлотта и 7-месячный Луи.

    Кэрол призналась, что очень любит новогодние елки и всегда старается сделать так, чтобы в ее доме их было как можно больше. В этом году они будут стоять даже в комнатах принца Джорджа и принцессы Шарлотты. К слову, их они украсят самостоятельно.

    Как сообщает издание, мама герцогини Кейт и теща принца Уильяма живет в старинной усадьбе Баклбери, которая находится примерно в полутора часах езды от Лондона. Кэрол Миддлтон также рассказала изданию, что, несмотря на то, что ее дом можно назвать особняком, в нем всего семь спальных комнат.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media, Getty Images
    Теги:

    Принц Джордж Александр Луи, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Кэрол Миддлтон, Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Все-таки благородство оно или есть, или уже не надо. Не слишком красивая, на мой взгляд, женщина, но благородство, "породистость", чувство собственного достоинства делают свое дело. Если стиль и ухоженность - дело наживное (даже мэмэ немного удалось урвать), то эти качества врожденные.

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