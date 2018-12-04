42-летняя Диана Крюгер впервые после недавних родов вышла в свет в пестром мини от Versace

Диана Крюгер впервые стала мамой в начале ноября. На днях актриса появилась на публике в облегающем платье и продемонстрировала свою стройную фигуру.

1 2 3 4 5 6 Недавно родившая ребенка Диана Крюгер вышла в свет в смелом наряде

Около месяца назад Диана Крюгер и ее возлюбленный Норман Ридиус впервые стали родителями. Пол и имя своего первенца звездная пара пока что держит в секрете. Однако актриса уже не скрывает того, что сумела прийти в форму после недавних родов.



На недавнем показе Versace в Нью-Йорке звезда фильма «Бесславные ублюдки» появилась в разноцветном мини, подчеркнувшем ее великолепную фигуру. Диана дополнила свой наряд черными ботильонами, широким ремнем и курткой с таким же принтом, как и на платье.



Поклонники узнали о романе Крюгер и Ридиуса в конце прошлого года, однако в многие зарубежные СМИ писали, что чувства между актерами вспыхнули еще два года назад во время съемок фильма «Небо». Впрочем, тогда Диана еще состояла в отношениях с актером Джошуа Джексоном.

