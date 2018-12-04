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    42-летняя Диана Крюгер впервые после недавних родов вышла в свет в пестром мини от Versace

    04.12.2018
    Диана Крюгер впервые стала мамой в начале ноября. На днях актриса появилась на публике в облегающем платье и продемонстрировала свою стройную фигуру.

    Около месяца назад Диана Крюгер и ее возлюбленный Норман Ридиус впервые стали родителями. Пол и имя своего первенца звездная пара пока что держит в секрете. Однако актриса уже не скрывает того, что сумела прийти в форму после недавних родов.

    На недавнем показе Versace в Нью-Йорке звезда фильма «Бесславные ублюдки» появилась в разноцветном мини, подчеркнувшем ее великолепную фигуру. Диана дополнила свой наряд черными ботильонами, широким ремнем и курткой с таким же принтом, как и на платье.

    Поклонники узнали о романе Крюгер и Ридиуса в конце прошлого года, однако в многие зарубежные СМИ писали, что чувства между актерами вспыхнули еще два года назад во время съемок фильма «Небо». Впрочем, тогда Диана еще состояла в отношениях с актером Джошуа Джексоном.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media, Getty Images
    Теги:

    Диана Крюгер

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Ужас,тело не молодое уже,не ее вариант.

    • Странно, худенькая всю жизнь, но такие ноги... И все же, мне они нравятся, они такие гармоничные, даже кажется, что похожи между собой.

    • Ноги - ужасны((( Такие скрывать надо, лучше бы макси надела)))

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