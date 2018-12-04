Иосиф Пригожин назвал мат трендом в русском языке и заявил о готовности с ним бороться

На днях Иосиф Пригожин осудил фанатов Сергея Шнурова, которые подпевают его песням, изобилующим нецензурными выражениями. Кроме того, продюсер заявил, что мат стал одним из символов русского языка.

1 2 3 4 5 6 Иосиф Пригожин заявил, что мат стал символом русского языка

Пару дней назад Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал поклонников группы «Ленинград» и назвал их «лохами» из-за того, что они радостно скандируют нецензурные тексты песен вместе со своим кумиром. В ответ на это фронтмен коллектива Сергей Шнуров колко отметил, что теперь будет слушать песни жены продюсера Валерии, в которых «все чистенько, как в каземате».



Спустя некоторое время Пригожин высказал свое мнение по поводу мата на российской эстраде в беседе с журналистом канала «360»: «Не ждите ничего хорошего в будущем от детей, если людей забавляет мат. Это стало трендом, символом русского языка, его культуры. Все можно списать на художественность русского языка, но сегодня это тренд». Кроме того, продюсер предложил ввести штрафы за мат на концертах, чтобы остановить это негативное явление.



Иосиф Пригожин также добавил, что имеет в виду не только творчества Шнурова и то, что он привел в пример песни его группы, не было попыткой задеть или обидеть исполнителя. Супруг Валерии отметил, что «Ленинград» — это талантливая группа, но поддержать ее стремление «продавать мат» он не может.

