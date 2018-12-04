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    Иосиф Пригожин назвал мат трендом в русском языке и заявил о готовности с ним бороться

    04.12.2018
    На днях Иосиф Пригожин осудил фанатов Сергея Шнурова, которые подпевают его песням, изобилующим нецензурными выражениями. Кроме того, продюсер заявил, что мат стал одним из символов русского языка.

    Пару дней назад Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал поклонников группы «Ленинград» и назвал их «лохами» из-за того, что они радостно скандируют нецензурные тексты песен вместе со своим кумиром. В ответ на это фронтмен коллектива Сергей Шнуров колко отметил, что теперь будет слушать песни жены продюсера Валерии, в которых «все чистенько, как в каземате».

    Спустя некоторое время Пригожин высказал свое мнение по поводу мата на российской эстраде в беседе с журналистом канала «360»: «Не ждите ничего хорошего в будущем от детей, если людей забавляет мат. Это стало трендом, символом русского языка, его культуры. Все можно списать на художественность русского языка, но сегодня это тренд». Кроме того, продюсер предложил ввести штрафы за мат на концертах, чтобы остановить это негативное явление.

    Иосиф Пригожин также добавил, что имеет в виду не только творчества Шнурова и то, что он привел в пример песни его группы, не было попыткой задеть или обидеть исполнителя. Супруг Валерии отметил, что «Ленинград» — это талантливая группа, но поддержать ее стремление «продавать мат» он не может. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Певица Валерия, Иосиф Пригожин, Сергей Шнуров

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Наконец-то! Хоть со сцены мат уберите. Всему есть свои границы

    • Полностью согласна с Пригожиным.Слушать мат как-то совсем не хочется, но теперь это модно и у кого не хватает слов, суёт в песТню мат.Учиться надо, книги читать, тогда словарный запас будет больше.

    • Я могу ругнуться матом. Причём конкретно так)) Но при этом всегда знаю место и время. При подругах могу - если эмоции переполняют, при муже тоже)))) При коллегах, просто знакомых или в общественных местах - никогда . Но меня поражают люди, которые мысли умеют выражать только с помощью мата . Ощущение, что они просто синонимов не знают и их словарный запас ограничен. Хотя иногда для красного словца ...почему нет))

    • Тоже не понимаю этого поклонения ***-группе и алкоголика Шнура. Фу

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