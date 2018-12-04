Меган Маркл выступит на благотворительном мероприятии, где будут друзья принца Гарри, которые ее не переносят

Герцог и герцогиня Сассекские примут участие в благотворительной рождественской службе. Среди гостей будут старые друзья принца Гарри, у которых не сложились отношения с его женой.

1 2 3 ... 8 Меган Маркл и принц Гарри посетят благотворительную Рождественскую службу

Меган планирует выступить с речью на благотворительном мероприятии, но далеко не все друзья принца Гарри в восторге от этой новости.



Одни не принимают герцогиню Сассекскую в свой круг из-за ее убеждений: Меган не всегда находит общий язык с представителями британской элиты.



Другие отмечают, что экс-актриса плохо влияет на принца. Являясь защитницей животных, Меган отказывает принцу Гарри в одном из его любимых аристократических хобби — охоте на рябчиков. А третьи до сих пор обижены на то, что не были приглашены на королевскую свадьбу.



Рождественская служба, в которой примут участие принц Гарии и Меган, пройдет в Челси. Ее организует Мемориальный фонд Генри ван Страубензи. Он был создан в память о погибшем в авиакатастрофе близком друге принцев Уильяма и Гарри.





Надеемся, что это мероприятие даст друзьям внука Елизаветы II возможность наладить отношения с его женой.