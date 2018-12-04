Роза Сябитова раскрыла размер пенсий известных персон

Сваха Роза Сябитова решила поделиться своими мыслями по поводу выхода на пенсию. Рассуждая о том, можно ли прожить на государственные выплаты, телеведущая рассказала, сколько ежемесячно получают российские знаменитости.

1 2 3 4 5 6 7 Роза Сябитова назвала размеры пенсий российских знаменитостей

На днях 56-летняя Роза Сябитова высказалась о том, как относится к своему статусу пенсионерки. Знаменитость призналась, что ей государство ежемесячно выплачивает 14 тысяч рублей.



«Это нормальный период жизни. Нужно бояться бедной старости, а не пенсии. Я к ней начала готовиться еще с момента получения первой зарплаты. Cоздавала ресурсы — выходила замуж, рожала детей, воспитывала их, инвестировала в их образование, начала строить дома, постоянно расширяю количество родственников. И стала звездой для того, чтобы побольше денег заработать. Да, получаю пенсию, но не собираюсь жить только на нее», — призналась сваха изданию «Собеседник».



Телеведущая также рассказала о размерах пенсий российских знаменитостей. По словам Сябитовой, Владимир Винокур получает 10 тысяч рублей, Александр Панкратов-Черный — 13 тысяч, Алла Пугачева — 17 тысяч, Михаил Боярский — 20 тысяч, а София Ротару — целых 35 тысяч рублей.

