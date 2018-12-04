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    София Ротару отменила все концерты на территории России

    04.12.2018
    Концертный директор Софии Ротару озвучил причины, почему певица не будет выступать в России. Среди них — пошатнувшееся здоровье артистки и внутренняя политика Украины.
    София Ротару
    Певица не примет участие в «Золотом граммофоне» и «Песне года»

    Певица отменила все свои выступления в России до конца года. В интервью Пятому каналу концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев заявил: «Она не будет ни в каких программах в Москве сниматься в этом году. Ни в ''Песне года'', ни в ''Золотом граммофоне'', нигде».

    Среди причин, по которым украинская артистка приняла такое решение —нежелание подвергать риску пошатнувшееся в начале лета 2018 года здоровье. 

    София Ротару
    София Ротару является гражданкой Украины — в стране введено военное положение

    Напомним, что в Украине введено военное положение. Власти страны пока не заявляли о закрытии границ для своих граждан. Однако, по словам концертного директора Ротару, певица, являясь гражданкой Украины, решила отменить все концерты в России. Артистка не хочет, чтобы политика как-то повлияла на ее семью.

    Уже известно, что заменой России в гастрольном графике артистки стал Казахстан.

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Persona Stars, Instagram
    Теги:

    София Ротару

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