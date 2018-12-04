София Ротару отменила все концерты на территории России

Концертный директор Софии Ротару озвучил причины, почему певица не будет выступать в России. Среди них — пошатнувшееся здоровье артистки и внутренняя политика Украины.

Певица не примет участие в «Золотом граммофоне» и «Песне года»

Певица отменила все свои выступления в России до конца года. В интервью Пятому каналу концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев заявил: «Она не будет ни в каких программах в Москве сниматься в этом году. Ни в ''Песне года'', ни в ''Золотом граммофоне'', нигде».



Среди причин, по которым украинская артистка приняла такое решение —нежелание подвергать риску пошатнувшееся в начале лета 2018 года здоровье.

София Ротару является гражданкой Украины — в стране введено военное положение

Напомним, что в Украине введено военное положение. Власти страны пока не заявляли о закрытии границ для своих граждан. Однако, по словам концертного директора Ротару, певица, являясь гражданкой Украины, решила отменить все концерты в России. Артистка не хочет, чтобы политика как-то повлияла на ее семью.

Уже известно, что заменой России в гастрольном графике артистки стал Казахстан.