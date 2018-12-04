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    Сын Крисси Тейген вынужден носить специальный шлем, чтобы исправить форму головы

    04.12.2018
    На днях Крисси Тейген выложила в Инстаграм фото с полугодовалым сыном Майлзом, на голове которого находится непонятный аксессуар. Телеведущая пояснила своим подписчикам, что малышу необходимо носить специальный головной убор, чтобы придать черепу правильную форму.
    • Крисси Тейген
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      Сыну Крисси Тейген приходится носить специальный шлем, чтобы исправить форму головы
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    У Крисси Тейген нет секретов от фанатов — 33-летняя телеведущая показывала им растяжки, публиковала фото топлес и признавалась, что ела собственную плаценту. В этот раз супруга Джона Ледженда откровенно рассказала о проблеме, с которой столкнулся ее шестимесячный сын Майлз Теодор.

    Знаменитость выложила в своем Инстаграме фотографию, где видно, что на голову ее сына надет какой-то головной убор.

    «Малыш Майлз сегодня примерил маленький шлем на свою очаровательную голову немного неправильной формы. Если вы видите эти фото, не надо его жалеть, потому что ему нужно лишь исправить небольшой плоский участок черепа. Мне кажется, он будет выглядеть еще более мило после этого», — написала знаменитость.

    Оказалось, врачи обнаружили, что череп у Майлза немного более плоский, чем это должно быть в норме. Чтобы исправить дефект, мальчику нужно время от времени носить специальный головной убор.

    Напомним, Крисси Тейген и певец Джон Ледженд воспитываю еще и старшую дочку Луну, которая родилась в 2016-м. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Джон Ледженд, Крисси Тейген

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